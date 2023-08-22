بعد ظهوره في مصر .. الكشف عن أعراض متحور EG.5

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن نتائج التحاليل من مراكز ترصد حالات الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والإلتهاب الرئوي أكدت إيجابية حالتين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور أوميكرون EG-5.2 والأعراض الإكلينيكية التي ظهرت عليهم هي أعراض خفيفة ويتماثلون للشفاء.

وحسب ما نشره موقع theglobeandmail نرصد لكم أعراض متحور كورونا الجديد EG.5؟



وقال المسئولون إن أعراض متحور كورونا الجديد EG.5 كانت متوافقة مع أعراض COVID-19 العامة ، التي تشمل التهاب الحلق والحمى أو القشعريرة وسيلان الأنف وضيق التنفس وآلام العضلات أو الجسم والصداع أو فقدان الرائحة أو التذوق.

وأوضحت الدكتورة أنجيلا راسموسن، عالمة الفيروسات في منظمة الأمراض المعدية واللقاح بجامعة ساسكاتشوان ، إن أعراض EG.5 مماثلة لجميع متغيرات أوميكرون الفرعية الأخرى. قال الدكتور راسموسن: "في الأشخاص الذين تم تطعيمهم والذين ليسوا بالفعل في خطر أعلى بسبب العمر أو الأمراض المصاحبة ، سيكون بشكل عام أقل حدة من المتغيرات السابقة لفيروس كورونا المثيرة للقلق مثل ألفا ودلتا".