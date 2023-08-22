أخبار التوك شو.. آخر تطورات متحور كورونا الجديد.. وغضب أسرة عبد الحليم حافظ.. وأحمد موسى يهاجم بي بي سي

تناولت برامج التوك شو اليوم الأثنين، عدد من الملفات والقضايا المختلفة التي تهم القارئ المصري، إذ شهد اليوم عدة قضايا مثيرة في برامج التوك شو، على رأسها الحديث حول مهرجان العلمين، وآخر التطورات فيما يتعلق بمتحور كورونا الجديد.

ونرصد لكم من خلال موقعنا "صدى البلد" أبرز ما جاء في برامج التوك شو اليوم:

استعرض الإعلامي أحمد موسى، تاريخ نشأة محطة الإذاعة البريطانية، والهدف من تأسيسها، موضحًا أنه منذ إنشاء محطة «بي بي سي» الناطقة باللغة العربية وهي تعج بالأكاذيب، معقبًا: «بذرة شيطانية تمت زراعتها لمهاجمة مصر والمنطقة».

وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن تاربخ بي بي سي مليء بالعديد من الأكاذيب لتدمير المنطقة، من خلال التقارير والأخبار التي يتم نشرها على موقع بي بي سي والمحطة الإذاعية.

شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما على هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قائلا: "دائما متحيزة للإرهابيين".

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد": "هيئة الإذاعة البريطانية ترتكب جريمة التمييز"، لافتا: "هيئة الإذاعة البريطانية على مدار تاريخها منذ 85 عاما دائما ترتكب جرائم ومتحيزة للإرهابيين، والرئيس عبدالناصر شتمهم في خطاب شهير".

وأشار موسى: "هيئة الإذاعة البريطانية تاريخ من الأكاذيب وعدم المصداقية"، موضحا: "هيئة الإذاعة البريطانية تستهدف مصر دائما، ولديها أجندة واضحة لتدمير مصر".

استعرض د. حسام عبد الغفار مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسي والمتحدث باسم الوزارة، ضوابط ومعايير التكليف لخريجي كليات القطاع الصحي.

وقالت خلال تصريحات تلفزيونية برنامج "من مصر" المذاع على قناة cbc، مع الإعلامي جابر القرموطي، إن التكليف يعني إلزام خريجي كليات القطاع الصحي بالعمل وفقًا لاحتياج الدولة.

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن فترة انتشار جائحة كورونا لم تنته بعد، وأن استخدام الكمامات لا يزال ضروريًا، لافتا إلي أنه في الوقت الحالي لا توجد حاجة للعودة إلى الإجراءات الصارمة التي كانت معمولة بها في الماضي.

وأوضح تاج الدين خلال مكالمة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم" أننا ليس في موجة جديدة من كورونا حاليًا، مشيرًا إلى أن الفيروس لم ينتهِ بل أصبح جزءًا من الفيروسات التنفسية الشائعة في جميع أنحاء العالم.

أكد الدكتور حاتم زغلول العالم المصري مخترع شبكات "واي فاي"، أن مصر شهدت خلال العشر سنوات الماضية تطورا كبيرا في مجال تكنولوجيا الاتصالات ولكن ما زال الموضوع يحتاج مزيدا من التطوير، موضحا أن تطوير الإنترنت يحتاج إلى إجراءات بشكل أكثر.

وأشار حاتم زغلول، خلال لقاء ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي جابر القرموطي، على قناة سي بي سي، إلى أنه يوجد الان 22 مليار جهاز "واي فاي" في العالم، مؤكدا أن هذه النسبة من أجهزة الواي فاي تقول أن التجربة ناجحة بشكل كبيرة ويعملون حاليا على جعل هذه الشبكة جيل من أجيال الموبايل.

كشف سليمان وهدان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، عن تفاصيل المفاوضات مع أحمد فتوح، الظهير الأيسر لصفوف نادي الزمالك، من أجل تجديد تعاقده مع الفارس الأبيض، وسط ترقب كبير من الجميع حول إمكانية تجديد تعاقد اللاعب، أو الرحيل بشكل مجاني عن القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب كبير من أكثر من نادي يرغب في الحصول على خدماته.

واقترب عقد أحمد فتوح من الانتهاء مع نادي الزمالك، وسط محاولات جادة مع مجلس إدارة الزمالك قبل استقالته من تجديد التعاقد مع اللاعب، إلا أن استقالة المجلس أعادت كل شيء لنقطة البداية من جديد، وسط مخاوف عديدة من جماهير الفارس الأبيض على فقدان اللاعب، باعتباره واحد من أهم اللاعبين في مصر وأفريقيا في الفترة الراهنة.

أكد مدحت وهبة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه خلال الفصل الدراسي الحالى تم إطلاق أكبر برنامج وقائي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهدف هذا البرنامج هو حماية الطلاب في المدارس من الوقوع في فخ الإدمان.

وأوضح وهبة خلال مداخلة هاتفية للاعلامية أنجي أنور من خلال برنامج “مصر جديدة ”المذاع على فضائية “etc” مساء اليوم الإثنين، أن وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج هى من أطلقت هذا البرنامج، مؤكدا أن هذا البرنامج يستهدف رفع الوعي لدى الطلاب بخصوص تعاطي المواد المخدرة، وخلال الفصل الدراسي الثاني تم تطبيق البرنامج على أكثر من ٤٤٦٠ مدرسة، ويتم عمل دراسات تقيمية، لمعرفة مدى استيعاب الطلاب من الأنشطة التوعوية، لافتا إلى أن محمد صلاح شارك في التوعية ضد المخدرات وهذه الأنشطة التوعوية مبنية على أسس علمية والتي ترفع وعي الطلاب بخطورة تعاطي المخدرات.

أعرب محمد شبانة، ابن شقيق الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، عن استيائه وغضبه الشديد من الفنان شريف خير الله، بعد تصريحاته المشينة حسب وصفه عن العندليب الأسمر، إذ صرح أن عبد الحليم حافظ إذا كان موجود في الوقت الحالي، كان سيغني بنفس طريقة محمد رمضان، وسط حالة من الغضب بين أسرة العندليب الراحل بعد هذا التصريح.

وأضاف "شبانة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج "تفاصيل" المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، أنه مستاء جدا من تلك التصريحات عن نجم كبير مثل الراحل عبد الحليم حافظ، قائلا إن العندليب الأسمر فنان له ذوقه، وكان له طريقته ومنهجه في الحياة وفي الغناء التي سار عليها، وله شخصية فريدة من نوعها، ومن غير اللائق أن يتم مقارنته بمحمد رمضان، أو أنه سيغني مثله.

أكدت الإعلامية بسمة وهبة، أن الساحل الشمالي المصري واحد من أجمل الشواطئ في العالم بأكمله، وذلك بشهادة المتخصصين في السياحة الشاطئية .

قالت بسمة وهبة في برنامجها " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور ": " البنية التحيتية في الساحل الشمالي متميزة وهو أحد اهم المقاصد السياحية في العالم ".

وأضافت بسمة وهبة: "مدينة العلمين الجديدة أكبر دليل على حالة التطور الكبير التي حدثت في الساحل الشمالي ".

علقت الفنانة سحر نوح، نجلة الفنان محمد نوح، على انتقال زوجها المعلق مدحت شلبي، للعمل في إحدى القنوات السعودية.

وقالت الفنانة سحر نوح، نجلة الفنان محمد نوح، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "لسه مش عارفه هسافر معاه ولا لا، لكن أنا اتربيت أني أنا مع زوجي في المكان اللي هو متواجد فيه".