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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مخترع الواي فاي: مصر شهدت تطورا كبيرا في مجال تكنولوجيا الاتصالات

واي فاي
واي فاي

أكد الدكتور حاتم زغلول العالم المصري مخترع شبكات "واي فاي"، أن مصر شهدت خلال العشر سنوات الماضية تطورا كبيرا في مجال تكنولوجيا الاتصالات ولكن ما زال الموضوع يحتاج مزيدا من التطوير، موضحا أن تطوير الإنترنت يحتاج إلى إجراءات بشكل أكثر.

 

يوجد الآن 22 مليار جهاز "واي فاي" في العالم

وأشار حاتم زغلول، خلال لقاء ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي جابر القرموطي، على قناة سي بي سي، إلى أنه يوجد الان 22 مليار جهاز "واي فاي" في العالم، مؤكدا أن هذه النسبة من أجهزة الواي فاي تقول أن التجربة ناجحة بشكل كبيرة ويعملون حاليا على جعل هذه الشبكة جيل من أجيال الموبايل.

 

ولفت الدكتور حاتم زغلول، إلى أن خدمات الانترنت كانت بطيئة في التسعينات والان نصل لـ3 مليار معلومة في الثانية، قائلا: "رأينا في تجربة الواي فاي لو بدأنا ندي الناس انترنت أسرع هيحبوا يدخلوا ويشوفوا فيديو وتوصلنا لتكنولوجيا واي فاي وحلينا المشكلات".

 

وتابع: "أكثر من 40% من العالم ليس لديه انترنت وبنسبة أكبر في افريقيا بنسبة 60% وبنحاول نساعد كتير من دول افريقيا أنها تخش على الانترنت وندخل الواي فاي وهي ارخص تكنولوجيا من تكنولوجيا الاتصالات"، موضحا أن الفارق الرقمي كبير في أفريقيا فمثلا جنوب افريقيا متقدمة جدا ومصر متقدمة نسبيا، وأواسط افريقيا أقل من 3% من الشعب عندهم انترنت.

العالم المصري واي فاي مخترع شبكات تكنولوجيا الإتصالات تطور كبير خدمات الانترنت 3 مليار معلومة

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