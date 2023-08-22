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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

علامة في الجلد تدل على الإصابة بمرض خطير يصيب 2000 شخص سنويا

علامة في الجلد تدل
علامة في الجلد تدل على إصابتك بمرض خطير

سرطان الجلد هو أكثر الأمراض الخبيثة انتشارًا في العالم ، ويبدأ سرطان الجلد عندما تحدث مشكلة في الخلايا وتتحول لخلية سرطانية؛ فتبدأ بالانقسام من دون السيطرة عليها. وقد يحدث في الخلايا القاعدية للجلد، أو الخلايا الحرشفية، أو الخلايا الصباغية أو خلايا ميركل… ووفقا لإحصائيات معهد أبحاث سرطان في بريطانيا، فإن أكثر من 3000 شخص يصابون بهذا المرض الخبيث كل عام، مقارنة بحوالي 1800 شخص فقط في فترة السبعينيات.. وانه خامس أكثر أنواع السرطان انتشارا، ويتسبب في وفاة أكثر من 2000 شخص سنويا.. نرصد أعراضه وتفاصيل اكثر عنه وفقا لموقع healthgrades

 


أعراض سرطان الجلد
بحسب المركز الأمريكي للتحكم في الأمراض والوقاية منها، فإن أكثر علامات سرطان الجلد شيوعا هي التغيير في الجلد.
وتشتمل التغييرات في سرطان الجلد -بأنواعها الثلاثة- على الأعراض الآتية:

تغير في الجلد.
قرحة لا تلتئم.
حكة شديدة في الجلد.
النزف الدموي الجلدي.
الشامات الجلدية الجديدة والمتغيرة.
نمو جديد على البشرة.
أعراض سرطان الخلايا القاعدية
منطقة بيضاء مسطحة أو صفراء.
آثار بقع حمراء.
نمو بقع وردية على الجلد ذات حواف مرتفعة.
قرحة مفتوحة لا تلتئم.
أعراض سرطان الخلايا الحرشفية
بقع حمراء متقشرة خشنة.
نتوءات بارزة.
القروح المفتوحة التي لا تلتئم.
زيادات تشبه الثؤلول.

أعراض سرطان خلايا ميركل

⁃ العلامة المبكرة لسرطان خلايا ميركل هي نتوء أو عقدة بلون اللحم سريعة النمو قد تنزف. يمكن أن تكون العقيدات أيضا حمراء أو زرقاء أو أرجوانية.

أعراض سرطان الجلد الميلانيني

⁃ شامة غير منتظمة، أي لا يوجد تماثل فيها: فجانبها الأيسر يختلف عن الأيمن، أو العلوي يختلف عن السفلي.

⁃ شامة تحتوي على أكثر من درجة لونية.

⁃ عدم انتظام الحد الخارجي للشامة الجلدية.

⁃ نمو الشامة الجلدية بحيث يتجاوز قطرها 6 ملم (بحجم ممحاة قلم الرصاص)، وذلك وفقا لمؤسسة حمد الطبية في قطر
⁃ نزيف، حكة، تقرّح وألم في الشامة هي من الأعراض الأقلّ شيوعا ولكن تحتاج إلى تقييم.
⁃ نمو جديد على البشرة، جرح لا يلتئم، أو تغيّر على نمو قديم.


عوامل الخطر الرئيسية لسرطان الجلد
عوامل الخطر التي تزيد أيضًا من خطر الإصابة بسرطان الجلد:
⁃ التعرض للأشعة فوق البنفسجية الذي يحدث بشكل رئيسي بسبب الإشعاع الشمسي (ولكن موجود أيضًا موجود في مراكز تسمير البشرة الاصطناعي).
⁃ التعرّض لحروق من الشمس خاصة في مرحلة الطفولة.
⁃ تعدد الشامات.
⁃ البشرة الفاتحة.
⁃ العيون الفاتحة.
⁃ تاريخ عائلي للمرض.

سرطان الجلد الجلد السرطان الشامات البشرة الفاتحة

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