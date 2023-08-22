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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الحق يعلو.. تعرف على سبب حذف أغنية إليسا الجديدة

إليسا
إليسا

كشفت شركة وتري سبب حذف أغنية إليسا الجديدة "العقد"، بعد ساعات من طرحها على موقع يوتيوب منذ أيام بمناسبة موسم الصيف.

 

وأصدرت الشركة بيانا عبر صفحتها على السوشيال ميديا جاء فيه:" مع محبتنا وكامل احترامنا للنجمة الكبيرة إليسا بالرغم من الخلاف الحاصل، ولأن الحق يعلو ولا يعلى عليه، يهمنا توضيح ما يلي".

 

وجاء في البيان: "لم يكن ولن يكون ما نقدم عليه للعرقلة أو بهدف الأذية إنما نحن شركة تنحني أمام الأحكام القضائية ولا تسلك سوى طريق الحق".

 

لمشاهدة البيان من هنا

 

وأضافت الشركة في بيانها: "شركة وتري وجدت نفسها مجبرة على اتخاذ كافة التدابير القانونية حفاظاً على حقوقها، بانتظار ما ستؤول اليه الدعوى المقامة في دبي حيث انها المؤهلة الوحيدة للبت في الخلاف القائم بين الطرفين حسب العقد، علماً أننا حاولنا مراراً وتكراراً حل الخلاف بشتى الوسائل الحبيّة ولكن دون الوصول لأي نتيجة إيجابية".

 

وفي ختام البيان، قالت الشركة: "كما نؤكد أنه لا مانع لدينا من التواصل لحل يرضي الطرفين، على أن يحفظ لكل ذي حق حقه، وذلك لنصرة الفن واستكمالاً لواجبنا في عالم الموسيقى والترفيه".

 

وفوجئت المطربة اللبنانية إليسا بحذف أغنيتها الجديدة العقد، التي قامت بطرحها منذ أيام قليلة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

 

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وهي الأغنية الأولى التى تطرحها إليسا خلال هذا الصيف.

 

وتقول كلمات الأغنية: “العقد ده .. عقدتني.. والسلسة دي حبل وأنت خانقني بيه.. بص الخاتم فيه إيه.. أسمك مكتوب عليه .. ده لوحده ذكرى ليوم ماكنليش حظ فيه .. خد اللى ليك ونفضها.. وعد اللى بيقول كلمة يطلع قدها”.

إليسا أغنية إليسا السوشيال ميديا عالم الموسيقى موقع يوتيوب

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