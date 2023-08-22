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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

مهرجان القاهرة للمسرح يكرم ليلى علوي وناصر عبدالمنعم وخالد جلال بدورته الثلاثين

صدى البلد

أعلن الدكتور سامح مهران رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، عن قائمة أسماء المكرمين، في حفل افتتاح المهرجان لهذا العام، والذي تقام فعالياته خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر المقبل.

 

وتضم القائمة: النجمة المصرية ليلى علوي، والمخرج المسرحي ناصر عبد المنعم، والمخرج خالد جلال، ومهندس الديكور حازم شبل، والناقد الدكتور جلال حافظ (مصر)، ومن المكرمين العرب والأجانب في الدورة الثلاثين أيضا: سلطان البازعى "السعودية"، عواد علي (العراق)، محمد العامري (الإمارات)، Asiimwe Deborah (أوغندا)، Giles Foreman (إنجلترا).

 

وتقدم للمشاركة في في الدورة الـ30 للمهرجان 90 عرض مصري و87 عرض عربي و88 عرض أجنبي، تم اختيار 18 مسرحية منها للعرض في المسابقة الرسمية، وعرضا واحدا خارج المسابقة، ومن المقرر أن يقام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في الفترة من 1 وحتى 8 سبتمبر 2023.

 

وكانت اللجنة العليا للمهرجان قد أعلنت عن اختيار مسرحية "تشارلى"، لتكون العرض المشارك في حفل الافتتاح، وهي عن سيرة النجم العالمي تشارلي شابلن، ويقوم بالدور الفنان محمد فهيم، وهو من كتابة د. مدحت العدل، وقصة وإخراج أحمد البوهي.

 

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يقام برعاية وزيرة الثقافة الدكتور نيفين الكيلاني، وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي.

 

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويقوم المهرجان بتكريم عدد من الشخصيات العالمية المهتمة بفنون المسرح التجريبي، ويمنح الجوائز لأفضل العروض في المجالات المسرحية المختلفة، كما يقام على هامش المهرجان عدد من الندوات المتخصصة في تقنيات وفنون المسرح.

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