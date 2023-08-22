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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الهندي: البريكس مثلت بارقة أمل للاقتصاد العالمي في أوقات الأزمات

رئيس الوزراء الهندي
رئيس الوزراء الهندي

قال رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، خلال كلمته بقمة البريكس، إن المجموعة مثلت بارقة أمل للاقتصاد العالمي في أوقات الأزمات.

وأضاف رئيس الوزراء الهندي، أن مجموعة البريكس رصدت 110 مليارات دولار لتطوير البنية التحتية، لافتا إلى أن دول البريكس من أكثر الدول التي تشهد نموا اقتصاديا.

وانطلقت أعمال القمة الـ 15 لمجموعة البريكس في جوهانسبرج، حيث يشارك زعماء البريكس في منتدى أعمال تنظمه جنوب إفريقيا، التي تتولى حاليا رئاسة مجلس أعمال البريكس.

واجتمع ممثلو العديد من الشركات وصناديق الاستثمار من دول البريكس، بالإضافة إلى عدد من الدول الإفريقية والمنظمات المالية والاقتصادية الدولية، في قاعة المؤتمرات بمركز ساندتون للمؤتمرات.

وكان منتدى الأعمال هو البند الأول على جدول أعمال القمة الـ15 لـ بريكس، كما سيعقد اجتماع قادة البريكس في مجمع فندق سمر بليس، وليس لديها جدول أعمال تمت الموافقة عليه مسبقًا.

ويمكن للجميع اقتراح أي قضية موضوعية للمناقشة العامة، ولكن الموضوع الرئيسي للقمة هو البريكس وإفريقيا - الشراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والتعددية الشاملة.

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