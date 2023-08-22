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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسائل خطيرة.. سوليفان يكشف سبب زيارة وزيرة التجارة الأمريكية إلى الصين

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة والصين

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن استقرار الاقتصاد الصيني يمثل مصلحة للعالم أجمع ولا نعمل على إبطاء نمو الاقتصاد الصيني.

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن وزيرة التجارة الأمريكية، جينا رايموندو، ستحمل رسالة إلى الصين مفادها أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى القطيعة مع الصين، كما أن واشنطن لا تسعى إلى فك الارتباط وإنما حماية أمنها القومي.

وعلى جانب آخر، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيدعو إلى إصلاح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في قمة مجموعة العشرين القادمة.

وتلتقي وزيرة التجارة الأمريكية، جينا رايموندو، بالمسئولين الصينيين وقادة الأعمال الأمريكيين الأسبوع المقبل وسط الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في العلاقات التي انخفضت إلى أدنى مستوياتها التاريخية.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أعلنت وزارة التجارة، في بيان صحفي نشر على موقعها الإلكتروني يوم الثلاثاء، أن زيارة رايموندو في الفترة من 27 إلى بكين وشنجهاي تهدف إلى "مناقشات بناءة حول القضايا المتعلقة بالعلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتحديات التي تواجهها الشركات الأمريكية، ومجالات التعاون المحتمل".

وقالت وزارة التجارة الصينية إن الزيارة جاءت بدعوة من الوزير وانج وينتاو لكنها لم تقدم أي تفاصيل أخرى.

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