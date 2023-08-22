أبرزها الكرنب..أطعمة تخلص الجسم من السموم

هناك عديد من الأطعمة تحتوي على عناصر غذائية من فيتامينات ومعادن تساعد في تخليص الجسم من السموم الضارة لدورها في منع أكسدة الأجسام والجزئيات الضارة.

لذا قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أطعمة تخلص الجسم من السموم .

١٠ أطعمة تخلص الجسم من السموم …

1- الفراولة:

تحتوي على نسب عالية من فيتامين أ وجـ وعناصر أخرى تسمى كاروتينات، وجميعها تساعد في منع الأكسدة وتخليص الجسم من السموم.

2- الرمان:

يمنع الأكسدة بالجسم ويخلصه من المواد الضارة لاحتوائه على فيتامين ب وك ومعادن مثل النحاس والماغنسيوم والحديد.

3- الخرشوف:

يساعد في زيادة إفراز الكبد للصفراء، وهو ما يخلص العضو من السموم، كما ينشط عملية الهضم التي تساعد في طرد السموم معالفضلات.

4- الخردل:

يحتوي على معادن كالماغنسيوم والنحاس والحديد وكلها تعمل على غسل الجسم من المواد الضارة وزيادة المناعة.

5- البرتقال:

يحتوي على كميات كبيرة من فيتامين أ وس وبعض المعادن التي تساعد في منع الأكسدة ومنع الجسم من امتصاص السموم.





6 - السبانخ:

نبات ورقي غني بفيتامين أ وب وك ود، وكلها تساعد في منع أكسدة المواد الضارة.

7 - الكركم





: بذور نباتية تحتوي على كميات عالية من فيتامين أ وج ود، والتي تساعد على تخليص الجسم من الأجسام الملوثة والدهون الثلاثية.





8- الكانتالوب:





يحتوي على ألياف تقلل من امتصاص الجسم للسموم، إضافة إلى احتوائه على فيتامينات ومعادن تحفز على إفراز الأنسولين وتقلل منامتصاص الجسم للسكر، ليتم التخلص من النسب الزائدة منه.





9- الكرنب:





يحتوي على أملاح كبريتية وفيتامين أ وج ومعادن كالمنغنيز والماغنسيوم، وهو ما يمنع الأكسدة ويقلل نسبة الكوليسترول بالدم.





10- الزعتر:





يحتوي على فيتامين الثيمول الذي يساعد على قتل الميكروبات وطرد الطفيليات من المعدة.