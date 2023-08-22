4 قتلى في جريمة إطلاق نار بقرية أبو سنان بالداخل المحتل

أفادت وسائل إعلام عبرية، بمقتل أربعة أشخاص مساء اليوم الثلاثاء، جراء جريمة إطلاق نار وقعت في قرية أبو سنان في أراضي 48، فيما أصيب شاب خامس في جريمة إطلاق نار منفصلة شهدتها مدينة رهط .

وقالت وسائل الإعلام إنه تم الإعلان عن مقتل المصابين الأربعة في جريمة إطلاق النار التي وقعت في قرية أبو سنان بالجليل.

وكانت "نجمة داوود الحمراء"، قالت في بيان صحفي أن طواقمها تقدم الإسعافات اللازمة لأربعة مصابين بحالة خطيرة، إثر تعرضهم لإطلاق نار في أبو سنان، وجميعهم فاقدون للوعي.

وفي رهط، أفادت الطواقم الطبية بأنها قدمت الإسعافات الأولية لمصاب من جراء "حادث عنف" وقع في مدينة رهط، مضيفة أن الطواقم نقلت مصابا بحالة خطيرة إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع.

وبحسب بيانات سلطات الاحتلال الإسرائيلية، فقد 156 فلسطينيا حياتهم عام 2023 في ظروف مرتبطة بالعنف والجريمة في الداخل المحتل.