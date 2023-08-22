وزير التجارة الصيني: لا نسعى لأي حروب عالمية اقتصادية

أكد وانج وينتاو، وزير التجارة الصيني، أن السنوات الأخيرة شهدت تغيرات كبيرة وعلينا توفير الأمن وتوسيع التعاون بكل القطاعات، لافتًا إلى وجوب الابتعاد عن تقسيم العالم لدول ديمقراطية وغير ديمقراطية والدفع للمواجهة.

وأوضح وزير الخارجية الصيني، أن الاستمرار في وضع صيغ تكاملية وتعزيز الشراكة بين بريكس والعالم، مضيفا أن الصين لا تسعى لأي حروب عالمية اقتصادية وتهدف للمصلحة المشتركة.

وكشف مجلس الأعمال في بريكس يلعب دورًا مهمًا في تعزيز الشراكات بين الأعضاء.

وأضاف "وينتاو" في كلمته خلال جلسة انطلاق أعمال قمة بريكس الـ15، في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، ونقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن البشرية تواجه أزمات كبيرة والحل في التعاون والتكامل وليس في المواجهة.

وأوضح أنه يجب ألا تهيمن على العالم حرب باردة جديدة ويجب بناء أرضية مشتركة للمستقبل، مؤكدًا أن بعض الدول تعرقل جهودنا في تطوير اقتصادات الدول النامية.



