رئيس هيئة الدواء يبحث مع سفير الكونغو الديمقراطية تعزيز التعاون

بحث رئيس هيئة الدواء الدكتور تامر عصام، مع سفير الكونغو الديمقراطية لدى مصر السفير كاسونجا موسينجا، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في القطاع الدوائي، وإمكانية البدء في العمل على مشروع مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين.



جاء ذلك في ضوء الجهود التي تبذلها هيئة الدواء المصرية لدعم الاستثمار بالقطاع الدوائي؛ وذلك من خلال فتح أسواق للمستحضرات الطبية المصرية، وخاصة بالأسواق الأفريقية.



وتضمن الاجتماع مناقشة تشجيع التعاون بين البلدين في المجالات ذات المنفعة المتبادلة فيما يتعلق بالمستحضرات والمستلزمات الطبية، وبما يحقق دعم نفاذ المستحضرات الطبية المصرية إلى سوق الدواء بجمهورية الكونغو الديموقراطية.