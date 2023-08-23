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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وصول أوراق الفيزياء والتاريخ إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تتابع الآن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، وصول أوراق أسئلة الفيزياء والتاريخ إلى جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 .

ويشرف على نقل أوراق أسئلة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من مراكز توزيع الاسئلة إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023، مديري مديريات التربية والتعليم في مختلف محافظات الجمهورية.

وتوضع أوراق أسئلة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، داخل صناديق معدنية مغلقة بأقفال رقمية ذات أرقام سرية لا يتم فتحها إلا وقت الامتحان 

وتقوم قوات من الشرطة بتأمين عملية نقل أوراق أسئلة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من مراكز توزيع الاسئلة إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، وفقا لبروتوكول تم توقيعه بين وزارتي التربية والتعليم والداخلية لهذا الشأن .

ويؤدي اليوم الأربعاء الموافق 23 أغسطس 2023 ، طلاب الثانوية العامة شعبتي علمي علوم  و علمي رياضة ، امتحان الدور الثانى في مادة “الفيزياء”، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهراً.

 كما يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الثانى في مادة "التاريخ"، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهراً .

ويؤدي اليوم أيضا طلاب مدارس المتفوقين امتحانى "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية)، ومقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية)".

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