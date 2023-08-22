عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش وهم.. اكتئاب الصيف حقيقة ويزيد حالات الوفاة أكثر من الشتاء

اكتئاب الصيف
اكتئاب الصيف

يعتقد الكثير من الأشخاص أنه لا يوجد شيء اسمه اكتئاب الصيف وأن ما يعبر عنه بعض المرضى ليس حقيقيا وأنه مجرد شعور بالضيق لأي سبب من أسباب  مشاكل الحياة أو الصدمات النفسية.

 

ووفقا لما جاء في موقع فإن اكتئاب الصيف أشد خطورة على الحياة من النوع الخاص بالشتاء وتزداد حالات قتل النفس بين المصابين باكتئاب الصيف.

حقيقة أضرار القهوة على الإنجاب .. هل تدمر خصوبة البنات؟

احترس منها .. 5 أشياء تسبب الأورام الحميدة في القولون

اكتئاب الصيف أكثر حدة وصعوبة من الشتاء  حيث يميل المرضى إلى الشعور بالضيق أكثر من السبات العميق كما هو الحال في اكتئاب الشتاء.


قد يكون الأفراد الذين يعانون من اكتئاب الصيف أكثر عرضة لخطر قتل النفس والوفاة ويصل السلوك الانتحاري إلى ذروته في أواخر الربيع وأوائل الصيف، لكنه ينخفض في الشتاء.


ويقول مرضى اكتئاب الصيف إنهم يشعرون كأنها تخترق الجسم والحرارة المرتفعة والرطوبة بسبب أشعة الشمس الساطعة.
 

 تزيد هذه العوامل من شعور بعض الأشخاص باكتئاب الصيف بسبب عدم تحملهم للحرارة أو تقيدهم داخل المنزل والأماكن المكيفة وهذه الضغوطات البيئية تتحدى بيئتنا الداخلية.

 

 والطبيعي أننا لدينا آليات التوازن أو التعديل الذاتي هذه ولكن من الواضح أنها لا تعمل لدى بعض الأشخاص بشكل جيد مما يسبب اكتئاب الصيف.

 

وبعض الناقلات العصبية الرئيسية المشاركة في تنظيم درجة حرارة الجسم، مثل السيروتونين والدوبامين والنورإبينفرين، تنظم مزاجنا في نفس الوقت، لذلك ربما يكون الأمر بمثابة ضعف مشترك تجاه اضطراب المزاج ومشكلة تتعلق بالقدرة على التسخين بانتظام استجابة للحرارة والرطوبة في الصيف

السعادة
السعادة
اكتئاب الصيف اضطراب المزاج اكتئاب الشتاء اشعة الشمس الحرارة المرتفعة الدوبامين السيروتونين حرارة الجسم حالات الوفاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

12 قرارا عاجلا من وزير التربية والتعليم بشأن العام الدراسي الجديد

شوبير يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

متحور كورونا الجديد في مصر رسميا.. 24 إجراء لمواجهة EG.5

التفاصيل الكاملة لأول حالتين مصابتين بمتحور كورونا الجديد في مصر ..خاص

عواصف خلال ساعات| الأرصاد تحذر مواطني هذه المحافظات من الرمال والأتربة

ساعات وتتم الصفقة.. تفاصيل اقتراب محمد صلاح من الانتقال لاتحاد جدة

رسالة مؤثرة من خالد الغندور لمجلس الزمالك المؤقت الجديد

تخطت 100%.. ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية |التفاصيل الكاملة

موضوعات متعلقة

7 أشياء تحميك من الأمراض المزمنة والالتهاب

أطعمة تخلصك من الديدان والطفيليات

أدوية وفيتامينات تسبب الإسهال المزمن .. اكتشفها

انتبه.. هذه الأعراض تشير إلى إصابتك بالطفيليات

نبوءة مرعبة.. دراسة تحذر من إصابة مليار شخص بهذا المرض في المستقبل

انتبه.. ممنوع استخدام المضادات الحيوية في هذه الحالات

بعد ضبط أدوية مغشوشة.. اكتشف أضرار المضادات الحيوية

ظهور حالتين في مصر.. كيف تحمى نفسك من متحور كورونا EG.5

ترشيحاتنا

وزير الخارجية التركي: سيتم تشكيل لجنة مشتركة دائمة بشأن المياه مع العراق

محافظة القاهرة: إنشاء 6 أسواق جملة لتوفير الوقت والتكلفة على المواطنين

بعد توجيهات الرئيس|الأرز والذرة والقمح.. فرص نجاح مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي

مرتزق أمريكي يقاتل في أوكرانيا يترك رسالة غريبة قبل موته

%59.2 للحقوق 60.1% للآداب و55% للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

سجدت لله شكراً.. منى عبد الغني تحكي تفاصيل نجاة ابنها من الموت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلاش سلام باليد.. نصائح هاني الناظر لتجنب الإصابة بمتحور كورونا الجديد

مش وهم.. اكتئاب الصيف حقيقة ويزيد حالات الوفاة أكثر من الشتاء

بسعر خرافي.. آيتن عامر تثير الجدل بجمبسوت كشف إنقاص وزنها

صاحب أغنية أعملك إيه حيرتني.. حكيم أبرز الحاضرين لعزاء الفنان الراحل أحمد الشوكي

فيديو

8 ملايين دينار وخاتم ذهب..أب وأم يعرضان طفلهما للبيع والاستخبارات العراقية تتحرك «فيديوجراف»

سوبر ماريا ماتت.. قصة وفاة فتاة تهز السوشيال ميديا «فيديوجراف»

وظائف مميزة في شركة الكهرباء | اعرف الشروط والتفاصيل

كويتية تعثر على هاتف بوضعية التصوير في حمام السيدات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ