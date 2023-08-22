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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة الوادى الجديد .. ورشة عمل عن تحديات وحلول ندرة المياة العالمية

جانب من الورشه
جانب من الورشه

  نظمت جامعه الوادى الجديد ورشة عمل حول تحديات وحلول  ندرة المياة العالمية بمشاركة جامعات الوادى الجديد بمصر وجامعه لانزو بالصين وجامعة صوفيا اليابانية والجمعية اليابانية لتعزيز العلوم باليابان.


قال الدكتور أحمد عزيز رئيس قسم الاراضى بكلية الزراعة ومقرر الورشة ان الورشة برعاية  الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي وباشراف وحضور الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وبحضور الدكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس والمهتمين بالمياه بالوادى الجديد.

 

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تناولت الورشه  الأمن المائي والتحديات التي تواجهه العالم من ندرة  الموارد المائية، وقد زادت هذه الندرة نتيجة عوامل عديدة منها الزيادة المضطردة فى اعداد السكان والتغيرات المناخية و الصراعات والأوبئة  والاحتلال  ونمو الاقتصادات مما يتسبب  التصحر والجفاف وتدهور الأراضي.

خلصت الورشة إلى بعض التوصيات الهامة التى يجب الالتزام بها لمجابهة ندرة المياه وتداعياتها من خلال تحديث نظم الري والتى تمثل المستنزف الأكبر للموارد المائية، تطبيق تكنولوجيات المعالجة الحديثة والصديقة للبيئة لاعادة استخدام مياه الصرف مرة اخري، زيادة الوعي البيئي بالحفاظ على الموارد المائية وعدم تلويثها وتصحيح الأوضاع السياسية والاقتصادية مع دول الجوار ومحاولة دراسة امكانية تطبيق تقنيات استخدام المياه المالحة من البحار بعد معالجتها فى الأغراض المختلفة.

ء هيئة التدريس اعادة استخدام مياة الصرف استخدام أحمد عزيز استخدام المياه أعضاء هيئة التدريس الأستاذ الدكتور اقتصادية إعادة استخدام التدريس التصحر والجفاف التغيرات المناخية التغيرات المناخ الكشف الطبي للطلاب الجدد هيئه التدريس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث

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