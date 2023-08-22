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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة الوادي الجديد تعلن مواعيد إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد

جامعة الوادي الجديد
جامعة الوادي الجديد

أعلنت جامعة الوادى الجديد مواعيد إجراء الكشف الطبى لكليات الجامعة، وقال الدكتور أحمد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد وجه القائمين على إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد بتوفير كل التسهيلات وسبل الراحة والأمان للطلاب الجدد.
وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن إجراء الكشف الطبى للطلاب الجدد بكليات الجامعة سيتم بمقر كلية الطب البشرى بشارع جمال عبد الناصر بالخارجة  لطلاب مركزى الخارجة وباريس وقراهم والطلاب المرشحين من المحافظات الأخرى، وبمقر مكتب الجامعة بموط لطلاب مراكز الداخلة وبلاط والفرافرة وقراهم وذلك لراحة الطلاب وأولياء أمورهم من تكبد مشاق السفر والإنتقال وذلك وفقا للجدول الذى أعلنته الجامعة كالتالى:

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الأحد 10/9/2023 لطلاب كلية التربية بمقر كلية الطب لطلاب الخارجة وباريس ، ومكتب الجامعة بمدينة موط  بالنسبة لطلاب الداخلة بلاط والفرافرة.
الإثنين 11/9/2023 لطلاب كليتى الآداب والصيدلة.
الثلاثاء 12/9/2023 لطلاب كليتى العلوم والتربية الرياضية .
الأربعاء 13/8/2023 لطلاب كليات الطب البشرى والطب البيطرى والزراعة .
وأضاف انه سيكون يوم الخميس 14/9/2023 مخصصا لتخلفات جميع طلاب الكليات بالجامعة.
ومن جانبه قدم الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة التهنئة للطلاب الجدد متمنيا لهم عاما جامعيا سعيدا وموفقا.

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