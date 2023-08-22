سهر الدماطي: تجمع البريكس يحد من تأثير التعويم والتضخم

أكدت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن ظهور أقطاب ونظم مالية جديدة تختلف إلى حد ما مع النظم التقليدية له أهمية، مشيرة إلى أن تجمع البريكس سيعمل على تعامل الدول الناشئة والفقيرة بالعملات الخاصة بها.

وقالت سهر الدماطي، خلال لقاء لها لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد موسى”، أن بنك التنمية "بريكس"، يحل محل صندوق النقد الدولي، ويعطي قروض ميسرة، وله آلية طوارئ مثل آلية صندوق النقد الدولي.

التعامل بالعملات الأجنبية

وتابعت الخبيرة المصرفية، أن تجمع البريكس سيحد من تأثير التعويم والتضخم، ويخفف الضعط على الدول في التعامل بالعملات الأجنبية.

