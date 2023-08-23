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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تصدق.. نيو لوك إيمي سمير غانم في أول ظهور بعد الولادة

إيمي سمير غانم
إيمي سمير غانم

حرص مصفف الشعر الشهير أحمد منير على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الأنستجرام، بفيديو جديد للفنانة إيمي سمير غانم.

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ظهرت إيمي سمير غانم في الفيديو بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون كحلي مع توب باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات ونسقت معهما كارديجان باللون النبيتي.

فاجأت إيمي سمير غانم متابعيها بلوك جديد كشف عن جمالها، حيث اعتمدت على خصلات شعرها البني الغامق المموج المنسدل على كتفيها.

وتميز لوك إيمي سمير غانم الجديد بأنه متناسق مع وجهها و كشف عن جمالها الطبيعي، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

 

إيمي سمير غانم
إيمي سمير غانم
إيمي سمير غانم
إيمي سمير غانم
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