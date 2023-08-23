نشرة المرأة و الصحة| سعر فستان هيفاء وهبي يثير الجدل.. ونيو لوك إيمي سمير غانم في أول ظهور بعد الولادة

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:
سعر فستان هيفاء وهبي يثير الجدل| مش غالي
حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا لها خلال الأستمتاع بالأجازة الصيفية.
رقم خرافي...سعر ساعة ياسمين صبري يثير ضجة
حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بفيديو جديد من أحدث ظهور لها.
لن تصدق.. نيو لوك إيمي سمير غانم في أول ظهور بعد الولادة
حرص مصفف الشعر الشهير أحمد منير على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بفيديو جديد للفنانة إيمي سمير غانم.