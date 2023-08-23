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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش غالي | سعر فستان هيفاء وهبي يثير الجدل

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور لها خلال الاستمتاع بالإجازة الصيفية.

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وظهرت هيفاء وهبي في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستاناً طويلاً ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بأنه جمع بين مجموعة من الألوان المتناسقة مع الأجواء الصيفية.

وقد حمل فستان هيفاء وهبي توقيع Alexis، وقد وصل سعر التصميم إلي 236 دولارًا أمريكيًا أي ما يقرب من 10 آلاف جنيه مصري.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت هيفاء وهبي على خصلات شعرها المُنسدلة على كتفيها، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات التي زادت من جاذبيتها ومنحتها إطلالة متكاملة.

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
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