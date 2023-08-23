باستغلال أبراج العلمين.. تفاصيل العروض النارية في مهرجان القاهرة للدراما

هنّأ الفنان أحمد عصام، الفنانين الذين سيكرمون في مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية، والذي سيقام على أرض مدينة العلمين الجديدة، كأول مهرجان فني على مدينة العلمين قائلاً: إن مدينة العلمين جذبت أنظار العالم كله من خلال الاحتفالات الجميلة التي شهدتها وتشهدها العلمين، وجعلت الجميع في العالم يتحدث عن تلك المدينة المميزة.

أحمد عصام يكشف تفاصيل تصميم الألعاب النارية في مهرجان القاهرة للدراما

وأضاف "عصام"، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "مساء DMC" المذاع عبر قناة DMC، أن عدد الزائرين لمدينة العلمين الجديدة يزيد بشكل تدريجي من حفلة إلى أخرى، ومن جنسيات مختلفة، خاصة من الجنسيات العربية، وهو ما يؤكد على نجاح مهرجان العلمين في نسخته الحالية، وسيكمل النجاح مهرجان القاهرة للدراما الذي سيكون على أرض العلمين هو الآخر.

وتابع أحمد عصام أن الأعمال النارية وتجهيزها يختلف على حسب العمل نفسه، إذ إن المناسبة في هذه المرة لها علاقة بالدراما والتمثيل، ولذلك يعمل على الأمر بشكل قوي، إذ إن الأمر يستهلك وقتًا كبيرًا، وأنه يعمل على هذا الحدث منذ أشهر تقريبًا، بسبب أهمية الحدث نفسه، خاصة أنه حدث له علاقة بالسياحة.

وواصل: "طبيعة المكان هي اللي تحدّد تصميم العروض النارية، وفيه أبراج في العلمين هيتم استغلالها في العروض النارية بإذن الله".