ختام حملة طرق الأبواب بقرى سيناء بعنوان بلدي أمانة

اختتم المجلس القومي للمرأة بمحافظة شمال سيناء ، فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة" والتى استهدفت عدد 4640 من السيدات والرجال والأطفال ، بمراكز العريش والشيخ زويد ونخل وبئر العبد ، بعدد 2500 زيارة.

حيث تم تنفيذ الفعاليات بقرى وأحياء:

حي الدهيشة – حي آل ايوب– حي السكاسكة- المزرعة – المساعيد- العبور– حي الريسة – شارع البحر -الموقف القديم- قاطية – رابعه – اقطية – حي الدواغرة -الروضة -المريح- حي الزوارعة- حي ساحل البحر- نخل - القسيمة - ام شيخان.

تحسين جودة الحياة:

وتستهدف الحملة تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين ، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية .

وشارك في تنفيذ الفعاليات، رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات ، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

وقد بدأت الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" فى 6 أغسطس 2023 ، وتستمر على مدار شهرين ، وسوف يتم تنفيذها بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القري المختارة من خارج المبادرة.