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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام حملة طرق الأبواب بقرى سيناء بعنوان بلدي أمانة

حملة طرق الأبواب
حملة طرق الأبواب بقرى سيناء

اختتم المجلس القومي للمرأة بمحافظة شمال سيناء ، فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة" والتى استهدفت عدد 4640 من السيدات والرجال والأطفال  ، بمراكز العريش والشيخ زويد ونخل وبئر العبد ، بعدد 2500 زيارة.

حيث تم تنفيذ الفعاليات بقرى  وأحياء:

 حي الدهيشة – حي آل ايوب– حي السكاسكة- المزرعة – المساعيد- العبور– حي الريسة – شارع البحر -الموقف القديم- قاطية – رابعه – اقطية – حي الدواغرة -الروضة -المريح-  حي الزوارعة- حي ساحل البحر-   نخل - القسيمة - ام شيخان.

 

تحسين جودة الحياة:

 

وتستهدف الحملة تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين ، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية .

وشارك في تنفيذ الفعاليات،  رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين  وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات ، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

وقد بدأت الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" فى 6 أغسطس 2023 ،  وتستمر على مدار شهرين ، وسوف يتم تنفيذها بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القري المختارة من خارج المبادرة.

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