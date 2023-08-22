تواصل برنامج دمج ذوي الإعاقة في المجتمع بسيناء



نفذت جمعية الأسرة المتألفة لرعاية المعاقين ذهنيا بالتعاون مع نادي قادرون بإختلاف بمحافظة شمال سيناء، برنامج [ تواصل..] لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع ، تحت رعاية ايهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة ،وحسن صالح مصباح ،رئيس مجلس إدارة نادي قادرون باختلاف .

100شخص :

وقد استهدف البرنامج 100 شخص من الاصحاء أولياء أمور ، وايضا 100 شخص من ذوي الإعاقة الذهنية أعضاء نادي قادرون باختلاف.

وقد تضمن البرنامج العديد من الانشطة الرياضية الترويحية وايضا محاضرة لأولياء الامور واخري للمشاركين بفعاليات البرنامج من الاصحاء.

قام بالقاء المحاضرة الدكتور اشرف العجيل عضو مجلس إدارة باتحاد الاعاقات الذهنية والمدير التنفيذي لجمعية الاسرة المتالفة لرعاية المعاقين ذهنيا.

واشرف على تنظيم البرنامج ... فريق العمل بمكتب قادرون باختلاف واخصائيات مركز التخاطب بمركز شباب العريش

والمكتب الفني بنادي قادرون بإختلاف ، متابعة مسئولي التنظيم بالجمعية.