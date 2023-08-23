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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح باب التسجيل بالدراسات العليا للعام الجامعي 2024/2023 بأقسام علوم عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 تعلن كلية العلوم جامعة عين شمس بأنه سيتم فتح باب القيد والتسجيل بالدراسات العليا للعام الجامعى 2024/2023 لطلاب الدراسات العليا في مختلف التخصصات بأقسام كلية العلوم بنظام الساعات المعتمدة: الدبلوم - تمهيدى الماجستير ، برنامج الماجستير المهنى "الكيمياء والفيزياء النووية والاشعاعية"  بالإضافة إلى الماجستير والدكتوراه وذلك فى جميع البرامج النوعية والمتميزة بالكلية وطبقا لما هو مرفق بالاعلان.

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تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس و الدكتور محمد رجاء السطوحى عميد كلية العلوم وإشراف الدكتور محمد منتصر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث .
سيتم البدء  فى القيد والتسجيل للطلاب ابتداء من يوم السبت الموافق ٢٦ أغسطس وحتى الخميس ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣. جميع التفاصيل الخاصة بشروط الأقسام للقبول والمستندات المطلوبة للقيد هذا العام فى الملف المرفق مع الاعلان. 
رابط الملف:
https://science.asu.edu.eg/storage/uploads/mediacenter/2023/4vvgxLqdZiwqquQT.pdf

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