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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة عين شمس تشهد ختام المرحلة الثالثة من خطة حوكمة الجهاز الإداري

صدى البلد

أكد الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، أن جامعة عين شمس بصدد الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة  من  خطة حوكمة الجهاز الإداري بقطاع التعليم والطلاب والتى انطلقت مرحلته الأولى منذ العام والنصف، والتي تضمنت في مرحلتها الأولى تحديد التوصيف الوظيفي لخدمة  كل موظف في مكان عمله المناسب.

 

وأضاف أن المرحلة الثانية هي تحديد الاحتياجات التدريبية التى يستطيع معها كل موظف أن يؤدي عملة على الوجة الأمثل، وأعقبها تطبيق المرحلة الثالثة بتنفيذ تلك الدورات التدريبية للوصول بالموظف إلى أعلى مستوى له ؛ ثم تبدأ المرحلة الرابعة وهي مرحلة قياس الأداء وتحديد الإثابات والتقارير السنوية للكفاءة حسب معايير قياس الأداء النموذجية، جاء ذلك خلال احتفالية تسليم شهادات دورة إجتياز اللغة الإنجليزية لموظفي إدارة شئون الطلاب المركزية بالجامعة، والتى استضافتها كلية الألسن بحضور أ.د سلوى رشاد، عميد الكلية، أ.د.ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أ.د.يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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واستطرد حديثه لافتًا إلى أن تعليم اللغات خاصة الإنجليزية للموظفين كان ركن أساسي للإرتقاء بمعايير جودة اداء الموظفين لأعمالهم وفق منظومة إحترافية، وان تعليم اللغات للموظفين يمر بعدة مراحل انتهت الان مرحلته الأولى.


وتابع حديثه مؤكدًا أن جامعة عين شمس بيت خبرة لكل التخصصات، مما يسمح بتدريب كل اعضاء الجهاز الإداري لجامعة عين شمس علي كل ما يحتاجوه ، باستخدام بيوت الخبرة بالكليات ومركز التوظيف ومركز التدريب والتطوير، مشيرًا إلى أن خطة الحوكمة تتضمن اربعة مراحل من خلالها يتم صقل مهارات موظفي الجهاز الادارى في مركز التدريبب و تنمية المهارات بالجامعة لأول مرة للموظفين.
 

 

وتستهدف خطة الحوكمة  تقييم الأداء الوظيفي لكافة موظفي الجامعة بنهاية الخطة و إثابة المتميزين بحافز مادى شهري وتوجية إنذارات للمقصرين لتحسين مستوى إنتاجيتهم في الأعمال المكلفين بها، وذلك بدون تدخل العنصر البشري في التقويم وتغليب الجانب الإلكتروني لتحقيق أقصى درجات النزاهة والشفافية وتحفيز المجتهدين،  لتطوير الجهاز الإداري بما يخدم العملية التعليمية والإرتقاء بها، مشددًا على أن أحسن استثمار لدينا هو الإستثمار في البشر وهي الاستراتيجية التى اعتمدها قطاع التعليم والطلاب بالجامعة.
 

وأكد خلال كلمته على أن تدريب الموظفين لن يقتصر على التدريبات التى تمت ولكن سيكون هناك مراحل أخرى من التدريب للإرتقاء بالمستوى الإداري وبعد قياس تلك التجربة سيتم دراسة تعميمها على كافة قطاعات الجامعة وصولًا للمستوى الأفضل لموظفي جامعة عين شمس.

 

وخلال كلمتها أكدت أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية، أن جامعة عين شمس تشهد طفرة خلال الخمس سنوات السابقة غير مسبوقة، مشيرة إلى أن الجامعة قامت بتطوير الإنشاءات بجانب تطوير المنظومة البشرية بكافة تخصصاتها ؛حيث قامت جامعة لايبتسيج الألمانية بعد زيارتها الأخيرة للجامعة و معاينة قاعات الإختبارات الإلكترونية وقاعات الساعات المعتمدة بكلية الألسن التى قامت الجامعة باستحداثها خلال فترة عصيبة على مستوى العالم أثناء انتشار جائحة كورونا المستجد، بكتابة أخبار على صفحتها الرسمية تشيد بالتطور الكبير التى شهدته جامعة عين شمس خلال فترة زمنية وجيزة لم تشهدها الجامعات الألمانية، كما وجهت الشكر للأستاذ امجد ماهر ميخائيل حنا، المدرس مساعد الادب بقسم اللغة الإنجليزية، القائم على التدريس بالدورة التدريبية.

 

وفي الختام قام أ.د.عبد الفتاح سعود، أ.د.سلوى رشاد، أ.د.ناصر عبد العال، يمنى صفوت، بتكريم المتدربين وتسليمهم الشهادات و إلتقاط صور تذكارية.

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