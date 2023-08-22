أستاذ طرق: قطارات السكة الحديد تحولت من خردة إلى منظومة حديثة متكاملة

قال الدكتور حسن مهدى استاذ الطرق والنقل بهندسة عين شمس ،أن قطاع النقل السككى شهد تطويرا هائلا يلمسه جميع المواطنين خلال السنوات القليلة الماضية تحولت قطارات السكة الحديد من قطارات خردة غير آمنة إلي منظومة حديثة متكاملة تناسب جميع مستويات المواطنين ولعل احدث تلك القطارات قطار تالجو الإسباني الفاخر الذي أصبح جوهرة السكة الحديد وهو ما يجعل تطوير السكة الحديد معجزة جديدة يشهد لها الجميع.

وأكد حسن مهدى ، إنّ قطاع النقل تطور بشكل كبير منذ العام 2014، وأصبح داعما للتنمية الشاملة، من خلال تطوير مرافق السكك الحديدية، وإنشاء شبكات جديدة من النقل الأخضر والقطارات الكهربائية، مثل القطار الكهربائي الخفيف والقطار الكهربائي السريع والمونوريل، وتطوير الموانئ وتحديثها وإنشاء موانئ جديدة».



وأوضح، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى عودنا على الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية بشكل عام والمنظومة النقل بشكل خاص، موضحا أن تطوير منظومة النقل يساهم فى جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية.

وأضاف أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس ، أن المشروع القومى للطرق كان له حجم إنجازات كبيرة حدثت على أرض الواقع، بجانب تطوير النقل السككى سواء سكك حديد مصر القائمة عبر تطوير نظم إشارات وتطوير مزلقانات وجرارات وعربات نقل بضائع وركاب.

ولفت أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، إلى أن مصر دخلت عصر القطاع الكهربائى عبر القطار الكهربائى الذى يربط العاصمة الإدارية الجديدة بالعاشر من رمضان، بجانب القطار السريع الذى يربط ميناء السخنة بالعلمين.

واوضح ، أن مشروعات النقل البري أصبحت عاملًا رئيسًا في ترقية موضع مصر كي تكون على رأس قائمة الدول الإقليمية المهتمة بالأنشطة والأعمال اللوجستية عبر شبكة حديثة ومتطورة من الممرات والمسارات اللوجستية، وهو ما بدأ بالفعل في أن يكون عاملًا مساعدًا لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.

هذه المشاريع والإنجازات تعكس التزام الحكومة المصرية بتحسين قطاع الطرق والنقل والمواصلات لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة أفضل للمواطنين. يسهم تحسين هذا القطاع في تعزيز النمو الاقتصادي وتيسير حركة التجارة وتعزيز التواصل والتواصل بين المدن والمناطق في مصر.