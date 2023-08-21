أستاذ بهندسة عين شمس: المشروعات القومية للطرق منعت تحول القاهرة لجراج كبير

قال الدكتور حسن مهدي استاذ الطرق والنقل بكلية الهندسة جامعة عين شمس وعميد المعهد القومى للنقل بوزارة النقل، إن قطاع الطرق والنقل شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات القليلة الماضية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي أمور البلاد.

وأوضح الدكتور حسن مهدي في تصريحات لـ صدى البلد، أن هذه الطفرة ساهمت في تفادى أزمة كبرى كادت أن تدمر القاهرة والمحافظات والمدن الرئيسية، وتشل حركة المرور، فضلا عن عزوف الاستثمار، لأن تلك المشروعات كانت نواة رئيسية لجذب الاستثمار وزيادة مساحة العمران في مصر.

وأكد الدكتور حسن مهدى ، أن المشروع القومى للطرق هو أولى المشروعات القومية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى نظراً لأهميتها لتنمية البنية التحتية ببناء وتطوير ما يصل إلى 5 آلاف كيلومتر في مناطق متفرقة، تمثل أكثر من 20% من إجمالي الطرق في مصر.

وأوضح الدكتور حسن مهدى استاذ الطرق والنقل بهندسة عين شمس، أنه يوجد دراسات علمية مثبتة علميا مع الكثير من المكاتب الاستشارية العالمية ومنها جايكا اليابانية حول الحركة المرورية في مصر، موضحا أن الدراسات أكدت أن الدولة المصرية إذا لم تعط حلول سريعة للبينة الأساسية للمرافق والطرق والنقل كان إقليم مثل القاهرة الكبرى سيتحول إلى جراج كبير

وتابع الدكتور حسن مهدى ، أن المشروع القومي للطرق يساهم في إنشاء مدن عمرانية جديدة جاذبة لفرص العمل والسكن والإقامة، وقادرة على استيعاب الزيادة السكانية في المناطق المكتظة بالسكان والمساعدة على الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية مثل التعدين والسياحة، فضلا عن خدمة مناطق التنمية الزراعية في كافة المحافظات.

وأشار إلي أن مشروعات التنمية المستدامة ترفع ترتيب مصر عالميا، وتساعد على الجذب السياحي ، نظرا لسهولة التنقل بين المدن، وسيولة الحركة وتحسين جودة الطرق، مشيدا باتجاه الدولة لإنشاء القطار الكهربائي فى صعيد مصر، لربط محافظات الصعيد بالقاهرة واتاحة سهولة التنقل بين المحافظات .