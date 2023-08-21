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تعليم

أستاذ بكلية هندسة: إنشاء الطرق ساهم في مساعدة الدولة لتحقيق رؤيتها التنموية

الدكتور حسن مهدى
الدكتور حسن مهدى والصحفى حسام الفقي

قال الدكتور حسن مهدي استاذ الطرق والنقل بكلية الهندسة جامعة عين شمس وعميد المعهد القومى للنقل بوزارة النقل،أن الدولة تعمل على تنمية قرى الصعيد في المحافظات كافة، من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تعمل على توفير كافة احتياجات أهالي الصعيد.

 

وأكد الدكتور حسن مهدى خلال تصريحاته لـ صدى البلد ، أن جهود كبيرة توليها القيادة السياسية، لتوفير جميع الخدمات للمواطنين من خلال مبادراتها الرئاسية التى تُطلقها للارتقاء بجودة ومستوى حياة المواطنين وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم.

 

وأشار الدكتور حسن مهدى ، إلي أن مشروعات حياة كريمة،حولت أحلام المصريين إلي حقيقة من حيث المشروعات التى تخدم المواطن البسيط والتى تحول القرية  المصرية إلى مدينة من حيث الخدمات العامة والمرافق الأساسية.

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وأوضح الدكتور حسن مهدى ، الدولة المصرية أحدثت طفرة كبيرة فى النقل البرى والطرق وربط جميع طرق الجمهورية ببعضها، وإنشاء مجتمعات عمرانية بجوار هذه الطريق والتى ساهمت فى دعم مشروع التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل.
 

 

مشروع حياة كريمة هو مبادرة تم إطلاقها في مصر بهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا وتحقيق التنمية المستدامة. يهدف المشروع إلى توفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية اللازمة للسكان في المجتمعات الفقيرة والمهمشة.

وتابع استاذ الطرق ، أن مشروعات النقل والمواصلات تعد  جزءًا مهمًا من مبادرة حياة كريمة، حيث تسهم في تحسين حركة النقل وتوفير وسائل مواصلات فعالة وموثوقة للمجتمعات المستهدفة و تشمل هذه المشروعات عادة تطوير الطرق والجسور وتوسيع شبكة النقل العام وتحسين وسائل النقل المتاحة للمواطنين.

 

وأكد الدكتور حسن مهدى ، على علاقة مشروعات النقل والمواصلات بمشروع حياة كريمة تهدف إلى تحسين حياة المواطنين وتوفير فرص أفضل للتنمية المستدامة والرفاهية في المجتمعات المستهدفة.

جامعة عين شمس اهالي الصعيد

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