أقسام كلية حاسبات ومعلومات والذكاء الاصطناعي في الجامعات الحكومية 2023

تنسيق الجامعات 2023، يبحث طلاب الثانوية العامة بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى وبدء الثانية عن أفضل الكليات في تنسيق الجامعات 2023 التي توفر فرصة عمل حقيقة وتتماشي مع السوق العالمي والمحلي لذلك يقدم موقع صدي البلد خدمة لطلاب الثانوية العامة في تنسيق الجامعات 2023 عن خطوات التقدم المبكر لكلية الحاسبات والمعلومات والتي تعتبر من أهم الكليات التي توفر فرص عمل وتتماشي مع الثورة التكنولوجية الحالية.

كلية الحاسبات والمعلومات

تعلن كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس عن فتح باب التقديم المبكر للبرامج الخاصة بالكلية للعام الجامعى 2023/2024 من الحاصلين علي الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية وذلك علي البرامج التالية :

١- الذكاء الأصطناعي

٢- الأمن السيبرانى

٣- الوسائط المتعددة الرقمية

٤- هندسة البرمجيات

٥- تقنية المعلومات الحيوية

٦- حوسبة الروبوتات

جميع البرامج تمنح الدرجة الاجنبية المشتركة مع جامعة ايست لندن بالمملكة المتحدة

للتقديم :

https://ums.asu.edu.eg/ApplicationRegister

موقع البرامج الخاصة :

http://chp-cis.asu.edu.eg/

https://www.facebook.com/211869138834504/posts/5625374500817247/?sfnsn=scwspmo

وتنفرد الكلية ببرنامج حوسبة الروبوتات وهو من البرامج الجديدة والفريدة داخل كليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات المصرية ويهدف برنامج البكالوريوس في حوسبة الروبوتات (ROB) إلى تخريج طلاب مؤهلين ومتعلمين جيدًا على دراية بأجهزة وبرامج الأنظمة الروبوتية المختلفة. التى تمكن الطلاب من وضع المعرفة النظرية موضع التنفيذ لإنتاج تطبيقات برمجية ذكية على نطاق واسع. يوفر البرنامج للطلاب أساسيات إنشاء وبرمجة روبوت يمكنه التفاعل بذكاء مع بيئات التشغيل المختلفة وأداء المهام الأساسية التي تتضمن التنقل واتخاذ القرار.

شروط القبول بكلية الحاسبات والمعلومات 2023

- أن يكون الطالب المتقدم حاصل على درجة الثانوية العامة، من شعبة علمي رياضي.

- أن يكون المتقدم حاصل على المجموع المحدد من خلال الكلية، ولا يتجاوز الحد الأدنى.

- حصول الطالب المتقدم على شهادة الثانوية العامة هذا العام، أي يحصل الطالب على شهادة الثانوية العامة الحديثة لعام 2022 .

أقسام كلية حاسبات ومعلومات في الجامعات الحكومية :-



قسم نظم المعلومات الحيوية يوجد القسم بجامعة عين شمس، ومجالات العمل به في المستشفيات الكبرى.

قسم نظم المعلومات الجغرافية ويوجد في جامعة القاهرة.

قسم هندسة البرمجيات ويكون موجود في جامعتي حلوان وعين شمس.

قسم بحوث العمليات ودعم اتخاذ القرار ويوجد هذا القسم في جامعات “القاهرة، والزقازيق، والمنوفية”.

قسم الوسائط المتعددة ويكون هذا القسم موجود بجامعتي “أسيوط وبني سويف”.

قسم تكنولوجيا المعلومات حيث يتواجد هذا القسم بجامعات “القاهرة، وحلوان، والمنصورة، والزقازيق والمنوفية، وأسيوط، وبني سويف، والمنيا”.

قسم نظم الحاسبات حيث يتواجد هذا القسم بجامعتي “عين شمس وبنها”.

قسم الحسابات العلمية: ويوجد هذا القسم بجامعات “عين شمس، وبنها، والمنيا”.

قسم العلوم الأساسية ويكون هذا القسم بجامعات “عين شمس، والفيوم، وقناة السويس”.

ويمكن للطلاب معرفة باقي الاقسام وكليات الذكاء الاصطناعي من خلال هذا الرابط اضغط هنا .