حسن مهدي أستاذ الطرق والكباري في حوار لصدي البلد: المشروعات القومية منعت تحول القاهرة لجراج كبير.. وقطارات السكة الحديد تحولت من خردة غير آمنة لمنظومة حديثة متكاملة

النقل في مصر أهم روافد التنمية والنهضة الاقتصادية

المشروعات القومية للطرق منعت تحول القاهرة لجراج كبير

إنشاء الطرق ساهم في مساعدة الدولة لتحقيق رؤيتها التنموية

تحولت قطارات السكة الحديد من قطارات خردة غير آمنة إلي منظومة حديثة متكاملة تناسب جميع مستويات المواطنين

تطوير منظومة النقل يجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية

تقدم 90 مرتبة تحسين ترتيب مصر في مؤشر جودة الطرق العالمي

إعطاء أهمية كبرى لتطوير شبكة الطرق المتهالكة التى كانت تقف حائط صد ضد كل مساعى التنمية والتطوير والحد من الزحام المرورى.



يعتبر قطاع الطرق والنقل والمواصلات أحد القطاعات الحيوية في مصر، وقد شهد تطورًا كبيرًا خلال فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي. تركزت جهود الحكومة المصرية في هذا القطاع على تحسين البنية التحتية وتوفير وسائل النقل الفعالة والموثوقة للمواطنين، وذلك بهدف تيسير حركة التجارة والنقل وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لذلك أقيم موقع صدى البلد ندوة مع الدكتور حسن مهدي استاذ الطرق والنقل بكلية الهندسة جامعة عين شمس وعميد المعهد القومى للنقل بوزارة النقل للحديث عن ابرز انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا القطاع المهم وكيف أثر علي حياة المواطنين .

إنشاء الطرق ساهم في مساعدة الدولة لتحقيق رؤيتها التنموية

قال الدكتور حسن مهدي استاذ الطرق والنقل بكلية الهندسة جامعة عين شمس وعميد المعهد القومى للنقل بوزارة النقل،أن الدولة تعمل على تنمية قرى الصعيد في المحافظات كافة، من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تعملتقدم 90 مرتبة.. تحسين ترتيب مصر في مؤشر جودة الطرق العالمي|إنفوجراف على توفير كافة احتياجات أهالي الصعيد.

الدكتور حسن مهدى الصحفية ياسمين بدوى الصحفى حسام الفقي

وأكد الدكتور حسن مهدى خلال ندوة بموقع صدى البلد ، أن جهود كبيرة توليها القيادة السياسية، لتوفير جميع الخدمات للمواطنين من خلال مبادراتها الرئاسية التى تُطلقها للارتقاء بجودة ومستوى حياة المواطنين وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم.

وأشار الدكتور حسن مهدى ، إلي أن مشروعات حياة كريمة، حولت أحلام المصريين إلي حقيقة من حيث المشروعات التى تخدم المواطن البسيط والتى تحول القرية المصرية إلى مدينة من حيث الخدمات العامة والمرافق الأساسية.



وأوضح الدكتور حسن مهدى ، الدولة المصرية أحدثت طفرة كبيرة فى النقل البرى والطرق وربط جميع طرق الجمهورية ببعضها، وإنشاء مجتمعات عمرانية بجوار هذه الطريق والتى ساهمت فى دعم مشروع التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل.



وأشار إلى أنّ المحاور المرورية أدت إلى انسيابية في حركة المرور في مناطق كانت تعاني من الزحام المروري على مدار الساعة، ومن خلال هذه المحاور تم تغيير الوضع الحضاري للكثير من المناطق غير المخططة والتي كان يطلق عليها المناطق العشوائية.

وأردف ، أن الدولة المصرية قامت بتنفذ المشروع القومي للطرق الذي ساهم في إضافة 7 ألاف كيلو متر طرق ساهمت في ربط مفاصل الدولة ببعضها البعض "

مشروع حياة كريمة هو مبادرة تم إطلاقها في مصر بهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا وتحقيق التنمية المستدامة. يهدف المشروع إلى توفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية اللازمة للسكان في المجتمعات الفقيرة والمهمشة.

النقل في مصر أهم روافد التنمية والنهضة الاقتصادية

وتابع استاذ الطرق ، أن مشروعات النقل والمواصلات تعد جزءًا مهمًا من مبادرة حياة كريمة، حيث تسهم في تحسين حركة النقل وتوفير وسائل مواصلات فعالة وموثوقة للمجتمعات المستهدفة و تشمل هذه المشروعات عادة تطوير الطرق والجسور وتوسيع شبكة النقل العام وتحسين وسائل النقل المتاحة للمواطنين.

وأكد الدكتور حسن مهدى ، على علاقة مشروعات النقل والمواصلات بمشروع حياة كريمة تهدف إلى تحسين حياة المواطنين وتوفير فرص أفضل للتنمية المستدامة والرفاهية في المجتمعات المستهدفة.

تقدم 90 مرتبة تحسين ترتيب مصر في مؤشر جودة الطرق العالمي

ويقول الدكتور حسن مهدي استاذ الطرق والنقل بكلية الهندسة جامعة عين شمس ، إن قطاع الطرق والنقل شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات القليلة الماضية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي أمور البلاد مشيراً إلي ، إن مصر قفزت عدد 90 مركزًا في التصنيف العالمي لجودة الطرق، مشيرًا إلى انتقالها من المركز 118 إلى المركز 28 عالميًا، على حد قوله

وأوضح الدكتور حسن مهدي ، أن هذه الطفرة ساهمت في تفادى أزمة كبرى كادت أن تدمر القاهرة والمحافظات والمدن الرئيسية، وتشل حركة المرور، فضلا عن عزوف الاستثمار، لأن تلك المشروعات كانت نواة رئيسية لجذب الاستثمار وزيادة مساحة العمران في مصر.

لولا المشروعات القومية لأصبحت القاهرة الكبري جراج كبير

وأكد الدكتور حسن مهدى ، أن المشروع القومى للطرق هو أولى المشروعات القومية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى نظراً لأهميتها لتنمية البنية التحتية ببناء وتطوير ما يصل إلى 5 آلاف كيلومتر في مناطق متفرقة، تمثل أكثر من 20% من إجمالي الطرق في مصر.

وأوضح الدكتور حسن مهدى استاذ الطرق والنقل بهندسة عين شمس، أنه يوجد دراسات علمية مثبتة علميا مع الكثير من المكاتب الاستشارية العالمية ومنها جايكا اليابانية حول الحركة المرورية في مصر، موضحا أن الدراسات أكدت أن الدولة المصرية إذا لم تعط حلول سريعة للبينة الأساسية للمرافق والطرق والنقل كان إقليم مثل القاهرة الكبرى سيتحول إلى جراج كبير



وتابع الدكتور حسن مهدى ، أن المشروع القومي للطرق يساهم في إنشاء مدن عمرانية جديدة جاذبة لفرص العمل والسكن والإقامة، وقادرة على استيعاب الزيادة السكانية في المناطق المكتظة بالسكان والمساعدة على الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية مثل التعدين والسياحة، فضلا عن خدمة مناطق التنمية الزراعية في كافة المحافظات.

وأشار إلي أن مشروعات التنمية المستدامة ترفع ترتيب مصر عالميا، وتساعد على الجذب السياحي ، نظرا لسهولة التنقل بين المدن، وسيولة الحركة وتحسين جودة الطرق، مشيدا باتجاه الدولة لإنشاء القطار الكهربائي فى صعيد مصر، لربط محافظات الصعيد بالقاهرة واتاحة سهولة التنقل بين المحافظات .

تطوير شامل لشبكة النقل السككي

وتابع استاذ الطرق ، حديثه عن قطاع النقل السككى الذى شهد تطويرا هائلا يلمسه جميع المواطنين خلال السنوات القليلة الماضية تحولت قطارات السكة الحديد من قطارات خردة غير آمنة إلي منظومة حديثة متكاملة تناسب جميع مستويات المواطنين ولعل احدث تلك القطارات قطار تالجو الإسباني الفاخر الذي أصبح جوهرة السكة الحديد وهو ما يجعل تطوير السكة الحديد معجزة جديدة يشهد لها الجميع.

وأكد حسن مهدى ، إنّ قطاع النقل تطور بشكل كبير منذ العام 2014، وأصبح داعما للتنمية الشاملة، من خلال تطوير مرافق السكك الحديدية، وإنشاء شبكات جديدة من النقل الأخضر والقطارات الكهربائية، مثل القطار الكهربائي الخفيف والقطار الكهربائي السريع والمونوريل، وتطوير الموانئ وتحديثها وإنشاء موانئ جديدة».

وأوضح ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى عودنا على الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية بشكل عام والمنظومة النقل بشكل خاص، موضحا أن تطوير منظومة النقل يساهم فى جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية.

وأضاف أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس ، أن المشروع القومى للطرق كان له حجم إنجازات كبيرة حدثت على أرض الواقع، بجانب تطوير النقل السككى سواء سكك حديد مصر القائمة عبر تطوير نظم إشارات وتطوير مزلقانات وجرارات وعربات نقل بضائع وركاب.

ولفت أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، إلى أن مصر دخلت عصر القطاع الكهربائى عبر القطار الكهربائى الذى يربط العاصمة الإدارية الجديدة بالعاشر من رمضان، بجانب القطار السريع الذى يربط ميناء السخنة بالعلمين.

واوضح ، أن مشروعات النقل البري أصبحت عاملًا رئيسًا في ترقية موضع مصر كي تكون على رأس قائمة الدول الإقليمية المهتمة بالأنشطة والأعمال اللوجستية عبر شبكة حديثة ومتطورة من الممرات والمسارات اللوجستية، وهو ما بدأ بالفعل في أن يكون عاملًا مساعدًا لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.

هذه المشاريع والإنجازات تعكس التزام الحكومة المصرية بتحسين قطاع الطرق والنقل والمواصلات لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة أفضل للمواطنين. يسهم تحسين هذا القطاع في تعزيز النمو الاقتصادي وتيسير حركة التجارة وتعزيز التواصل والتواصل بين المدن والمناطق في مصر.