عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مركز الشبكات يجري امتحانات التحول الرقمي لـ 430 باحثا وعضو هيئة تدريس

جانب من الامتحانات
جانب من الامتحانات

 أجرى قسم التدريب بمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة عين شمس ، امتحانات دورة التحول الرقمي لـ 430 باحثًا وعضو هيئة تدريس، وذلك تحت إشراف ومتابعة الدكتور إسلام حجازي المدير التنفيذي لمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات.


وأكد الدكتور إسلام حجازي، أن هناك 460 باحثًا وعضو هيئة تدريس تقدموا للخضوع لامتحانات التحول الرقمي، مشيرًا إلى أنه نظرًا لضخامة العدد وسعيًا لتلبية الخدمة لكافة المتقدمين، تم استخدام معامل الاختبارات الإلكترونية بكلية الألسن، حيث تم فتح معاملي اختبارات يستوعبان عدد المتقدمين للامتحان، كما تم تكليف فريق من المشرفين والمراقبين على سير الامتحانات.

txt

أقسام كلية حاسبات ومعلومات والذكاء الاصطناعي في الجامعات الحكومية 2023

txt

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. المعاهد والكليات المتاحة لكل التخصصات 3 و5 سنوات

txt

معهد فنى صحى 80.4% الذكاء الاصطناعى 81.6% التجارة65 %.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023

txt

أستاذ بكلية هندسة: إنشاء الطرق ساهم في مساعدة الدولة لتحقيق رؤيتها التنموية

txt

أستاذ بهندسة عين شمس: المشروعات القومية للطرق منعت تحول القاهرة لجراج كبير

txt

"حرم جامعي صفر الكربون" دورة تدريبية بمركز الابتكار وريادة الأعمال بعين شمس

txt

أخبار التعليم … قبل إعلانها خلال ساعات.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية للشعبة الآدبية .. المعهد العالي للهندسة 95.4% والتجارة 83.2%وفني صحى93%..مؤشرات تنسيق الدبلومات 2023

txt

العالي للهندسة 95.4% والتجارة 83.2% وفني صحي 93%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2023

txt

أخبار التعليم| نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023.. توفير 20 ألف عامل و150 معملا و100 ألف ديسك للمدارس الحكومية

txt

الجامعات المصرية تعزز قدراتها لتعليم الطلاب «التحول الرقمي» وتأهيلهم لسوق العمل المستقبلي.. تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والشركات التكنولوجية


وأشار إلى أن 430 باحثًا وعضو هيئة تدريس خضعوا للامتحان الذي استمر على مدار يومي الأحد والإثنين 20- 21 أغسطس، إضافة إلى 100 باحث وعضو هيئة تدريس آخرين خضعوا لامتحانات الإعادة، لافتًا إلى أن الامتحانات سارت في أجواء هادئة ومناسبة للطلاب.
وأوضح الدكتور إسلام حجازي أن رئيس قسم التدريب تامر مرسي والمشرفين على دورات التحول الرقمي محمد سيد وعاصم حجاج بالتعاون مع المشرفين والمراقبين كانوا حريصين على الإجابة عن كافة استفسارات الممتحنين، خاصة المتعلقة بالإعادة أو الإفادة أو استلام شهادة أساسيات التحول الرقمي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف خلال ساعات| الأرصاد تحذر مواطني هذه المحافظات من الرمال والأتربة

متحور كورونا الجديد في مصر رسميا.. 24 إجراء لمواجهة EG.5

التفاصيل الكاملة لأول حالتين مصابتين بمتحور كورونا الجديد في مصر ..خاص

تخطت 100%.. ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية |التفاصيل الكاملة

اقتراب نجم الزمالك السابق من منصب المشرف على الكرة بالنادي

يا فرحة ما تمت للزعيم| نيمار يصيب جماهير الهلال السعودي بصدمة وخيبة أمل.. القصة الكاملة

المجلس السابق وطني|وزير الرياضة يزف نبأ سار لجماهير الزمالك

لو عايز تتوظف فى الكهرباء .. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

ترشيحاتنا

انطلاق فعاليات قمة مجموعة دول بريكس

مستشار الأمن القومي الأمريكي: لا تقدم في تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل

رسائل خطيرة.. سوليفان يكشف سبب زيارة وزيرة التجارة الأمريكية إلى الصين

المقاومة الفلسطينية ترد على تهديدات الكابينيت الإسرائيلي

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. الكليات والمعاهد المتاحة أدبي وعلمي علوم ورياضة

توزيع الأسمدة مجاناً.. تصريحات نارية من بوتين في قمة البريكس| ماذا قال؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أدوية وفيتامينات تسبب الإسهال المزمن .. اكتشفها

بعد ظهور المتحور الجديد من كورونا.. معلومات صادمة عنه

ابنة شريف منير تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

بفستان انيق  .. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

سوبر ماريا ماتت.. قصة وفاة فتاة تهز السوشيال ميديا «فيديوجراف»

وظائف مميزة في شركة الكهرباء | اعرف الشروط والتفاصيل

كويتية تعثر على هاتف بوضعية التصوير في حمام السيدات.. فيديو

موعد صرف معاش سبتمبر |تفاصيل مهمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ