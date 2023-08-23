اللجنة المكلفة بتسيير أعمال نادي الزمالك تعقد جلسه مع وزير المالية لحل الأزمات

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن اقترب مسؤولو القلعه البيضاء، من حل أزمة الحجز على أرصدة النادي بسبب مستحقات وزارة المالية وقيمة الضرائب المستحقة على النادي الأبيض.

ويعقد مسؤولو نادي الزمالك جلسة مع وزير المالية في الساعات القليلة المقبلة للاتفاق على سداد الزمالك لدفعة من المديونية المستحقة عليه للضرائب مع جدولة باقي المبلغ المتبقي على أن يتم رفع الحجز على أرصدة النادي.



وكانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت أسماء اللجنة الثلاثية التي ستدير نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، بعد استقالة مجلس الإدارة.

وأصدرت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة قرارًا يتضمن تكليف مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير للنشاط الرياضى لإدارة النادي.

وتضم اللجنة المكلفة بتسيير شؤون نادي الزمالك خلال الأيام المقبلة، كالتالي:

- اللواء حسن موسي حسن عبد الكافي مديرا تنفيذيا.

- أحمد فؤاد الوطن مديرا ماليا.

- أيمن عبد المنعم أبو سريع مديرا للنشاط الرياضي.