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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تباين مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة
البورصة

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء.. حيث ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 18,225.97 نقطة.

فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 للأسهم المتوسطة وإيجي إكس 100 الأوسع انتشارا بنسبة 0.07% و 0.01% عند مستويات 3,714.06 نقطة و 5,463.62 نقطة.

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واستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 18291 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 22204 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 7663 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 3722 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 5481 نقطة.

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