تباين مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء.. حيث ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 18,225.97 نقطة.

فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 للأسهم المتوسطة وإيجي إكس 100 الأوسع انتشارا بنسبة 0.07% و 0.01% عند مستويات 3,714.06 نقطة و 5,463.62 نقطة.

واستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 18291 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 22204 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 7663 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 3722 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 5481 نقطة.