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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

البورصة المصرية للسلع.. طرح كميات ضخمة من السكر الأبيض بسعر خيالي للطن

السكر الأبيض
السكر الأبيض

قال الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع، إنه لضبط الأسواق والتماشي مع المستجدات العالمية وضمان الشفافية في التعاملات التجارية وفي ضوء تكليفات المجلس الأعلى للاستثمار لتفعيل آليات البورصة المصرية للسلع فقد تم عقد أول جلسة لتداول سلعة السكر الأبيض كأحد أهم السلع الأساسية في منظومة السلة الغذائية للمواطن.

صورة أرشيفية

طرح 5000 طن من السكر

وقد تم طرح كمية 5000 طن من قبل عدد 5 شركات إنتاج للسكر الأبيض، وقد تقدمت عدد 7 شركات بطلبات للشراء من خلال منصة البورصة المصرية للسلع، وتم التنفيذ لعدد 6 شركات بإجمالي كمية 4000 طن، بمتوسط سعر 24 ألف و300 جنيه مصري للطن الواحد.

وكان قد أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع، إن طرح سلعة السكر وغيرها من السلع الاستراتيجية بالبورصة السلعية يؤدي إلى ضبط أسواق هذه السلع واستقرار أسعارها من خلال إنشاء علاقة تداول مباشرة بين كل من المنتجين للسلع والمصنعين وجميع عناصر سلاسل الإمداد.

 وأضاف عشماوي أنه اتساقاً مع سياسة الدولة المصرية وتوجه الحكومة لتنظيم أسواق السلع الاستراتيجية والأساسية منها، وكذا العمل على إتاحة السلع وتوافرها فى منافسة متكافئة تتميز بالشفافية، إضافة إلى ضبط أسواق السلع واستقرار أسعارها من خلال إنشاء علاقة تداول مباشرة بين كل من المنتجين للسلع والمصنعين وكافة عناصر سلاسل الامداد، فقد تم التوافق مع البورصة المصرية للسلع أن تقوم شركات إنتاج السكر بطرح كميات من السكر للبيع من خلال منصة البورصة المصرية للسلع لصالح شركات الصناعات الغذائية وشركات التوزيع والتجار وشركات التعبئة

 وأشار الدكتور إبراهيم عشماوي إلى أن سلعة السكر عند طرحها ستكون السلعة الرابعة التي يتم طرحها للتداول عبر منصة البورصة المصرية للسلع بعد نجاح طرح سلع القمح والذرة الصفراء والردة، لافتا إلى أنه جاري دراسة المزيد من السلع الأخرى لطرحها للتداول بالبورصة المصرية للسلع.

وفيما يتعلق بطرح العديد من السلع ومنها "القمح والذرة والردة " في وقت سابق  في البورصة المصرية للسلع، أوضح "عشماوى" أنه تم حتي منتصف شهر أغسطس 2023 تداول كمية 923 ألف طن من الأقماح المستوردة، بإجمالي عدد ٦٦ جلسة وبإجمالي عدد 6552 عملية تداول، كما تم تداول كمية 45  ألف طن من الذرة الصفراء المستوردة بإجمالي عدد 19 جلسة وبإجمالي عدد ٢٤٢ عملية.

كما تم تداول أيضا 13 ألف طن من الذرة الصفراء والردة سويًا في جلسات مشتركة، بإجمالي 14 جلسة و58 عملية.

وكان قد ذكر عشماوى أن دراسة كاملة أجريت على تداول القطن عبر البورصة السلعية وأنه "تحت المجهر" وخلال الموسم المقبل سيتم تداول القطن، ويجرى التفكير حاليا في تداول الذهب على منصة البورصة المصرية للسلع.

صورة أرشيفية

سعر موحد 

في هذا الصدد قال أحمد أبواليزيد، رئيس شركة الدلتا للسكر، إن طرح كميات من السكر من الشركات المنتجة عبر منصة البورصة المصرية للسلع والصناعات الغذائية سيكون في صالح شركات التوزيع والتجار والتعبئة.

وأضاف أبواليزيد خلال تصريحات إعلامية، أن طرح السكر بالبورصة سيعمل على ضبط السوق واستقرارها، كما سيلغي وجود سماسرة ووسطاء ومحتكرين.

وأوضح أن وجود شفافية في السوق وسعر موحد شفاف ومعلن، سيلغي المغالاة التي كانت موجودة، بعد وصول سعر الكيلو الواحد من السكر إلى 28 جنيهًا، كما سيلغي احتكار التجار وإخفاءهم لكميات من السكر، ما يؤدي إلى انخفاض سعر السكر في السوق.

وأشار رئيس شركة الدلتا إلى أن هذا الأمر جُرب من قبل في 3 سلع، وهي فول الصويا، والأعلاف، والذرة، ما ساعد في عدم وجود وسطاء أو مغالاة في الأسعار عن الأسعار الطبيعية للمصانع.

من جانبه أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس شركة الدلتا للسكر، أن طرح السكر في البورصة السلعية سيكون لصالح شركات التوزيع الغذائية والتعبئة، وهذا الأمر سيؤدي إلى ضبط أسواق السلع واستقرارها فيما يخص السكر، موضحا أن هذا القرار يقلل التداول بين منتجين السلعة وتوزيعها.

وأوضح أحمد أبو اليزيد، خلال تصريحات صحفية، أن طرح السكر في البورصة السلعية ستلغي كل عناصر سلاسل الامداد وستلغي وجود سماسرة ومحتكرين ووسطاء، مؤكدا أن وجود الشفافية في السوق سيعقبه القضاء على المغالاة في الأسعار.

وتابع، أن وجود شفافية في السوق وسعر موحد ومعلن سيلغي المغالاة التي يتسبب فيها الوسطاء وأن السعر معلن للجميع يوقف القفزات السعرية، كما حدث في سلع قبل ذلك مثل فول الصويا والأقماح والذرة وكان لطرحهم بالبورصة السلعية مردود كبير في استقرار أسعارهم.

وفي هذا الإطار تسعى الدولة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى الحد من ارتفاع أسعار المنتجات والسلع وتقليل حلقات تداول المنتجات بين المزارعين والمنتجين وصولا إلى يد المستهلك، عن طريق البورصة المصرية للسلع" حيث يقوم  البائع" مزارع أو تاجر أو منتج "بإيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التي تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشترى في تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك، مما سنعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والمنتجات .

تعمل البورصة على توفير المنتجات للمواطنين وبأسعار عادلة، كما تساهم في الحد من احتكار التجار وعدم المغالاة في الأسعار نتيجة تقليل حلقات التداول ومنع كثرة الوسطاء الذى يتسبب في ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وسبق وتواصلت وزارة التموين  مع بورصة بيلاروسيا، للاستفادة من الخبرات العالمية وبدء التطبيق، وتعد البورصة السلعية جزءا من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء، وأن ذلك يأتي وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع ومنها السلع الغذائية وغيرها من سلع أخرى.

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