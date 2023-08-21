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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير: جني الأرباح يدفع مؤشر البورصة الرئيسي للمنطقة الحمراء بنهاية تعاملات اليوم

صدى البلد

قال حسام عيد خبير أسواق المال ، المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 اغلق متراجعا بمقدار 112.74 نقطة بنسبة هبوط 0.63% مسجلاً مستوى إغلاق عند 17920.48 نقطة بسبب عمليات جني الأرباح والتصحيح لأغلب الاسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو البيع الأمر الذي انعكس سلباً على أداء المؤشر الرئيسي ودفعه للتخلي عن مستوى الدعم الرئيسي وهو 18000 نقطة.

وأضاف أن المؤسسات المالية المصرية اتجهت نحو الشراء وفتح وزيادة المراكز المالية بالاسهم القيادية لافتا الى ان استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 17800 نقطة قد يدفعه إلى استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 18000 نقطة مدعوماً بارتداد الاسهم القيادية مرة أخرى واستمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية للمؤشر الرئيسي.

أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 أوضح حسام عيد انه فقد استقر بالمنطقة الخضراء بنهاية تعاملات اليوم واغلق مرتفعا بمقدار 33.32 نقطة بنسبة صعود 0.92% مسجلاً مستوى إغلاق عند 3674.77 نقطة بسبب الاداء الإيجابي والصعود لأغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والعرب نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية.

وأضاف أن مؤشر ايجي اكس 70  اتجه بهذا الاداء الإيجابي والصعود لأغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة اختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 3700 نقطة. 

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