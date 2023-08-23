لامع وصحي.. 3 وصفات طبيعية للشعر المجعد

العسل الأبيض يعمل على تعزيز لمعان الشعر ، وتهدئة فروة الرأس، وهو مفيد لشعرك نظرًا لفوائده العديدة، تشير الأبحاث إلى أن العسل لديه القدرة على تعزيز النمو الخلوي ، وخاصة خلايا الجلد الظهارية التي تشكل بصيلات الشعر وقنوات الشعر في فروة الرأس.

إضافة إلى تعزيز نمو الشعر الجديد، يحتوي العسل على عناصر مغذية تعزز قوة الشعر وبنيته ، بالإضافة إلى منع تكسره.

وصفات الشعر من العسل الابيض

1. العسل وخل التفاح

طريقة الاستعمال أضف نصف كوب من الماء الدافئ ، وملعقتين كبيرتين من خل التفاح ، وثلاث ملاعق كبيرة من العسل الخام في وعاء. ضع هذا المزيج على فروة رأسك وشعرك وقم بتدليكه. اتركه لمدة 30-60 دقيقة، اغسليه بشامبو خفيف.

2. الموز والعسل وزيت الزيتون:

يساعد الموز على تقليل الهيجان ويوفر الفيتامينات والمعادن لبشرتك ، كما يعمل زيت الزيتون على تهدئة فروة رأسك وتبريدها حتى يصبح شعرك أكثر نعومة ولمعانًا.

المقادير: حبتان من الموز ، وملعقة كبيرة من زيت الزيتون ، ونصف كوب من العسل الخام. التعليمات في الخلاط ، امزج جميع المكونات واخلطها حتى تصبح عجينة ناعمة ، مع إزالة جميع قطع الموز من الخليط. ضعيه على فروة رأسك وشعرك. لا تنسي تغطية شعرك بقبعة الاستحمام. بعد 25 دقيقة ، اغسليه بشامبو خفيف.

3. العسل وزيت جوز الهند

يساهم زيت جوز الهند في نمو الشعر وتغذيته، يحتوي على كمية عالية من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة بصيلات الشعر بالإضافة إلى جودة وصحة الشعر.

المكونات: ½ كوب زيت جوز الهند و كوب عسل التوجيهات اخلطي المكونين في وعاء ضعي المزيج على الشعر وفروة الرأس ودلكييه جيدًا اتركيه لمدة 20 دقيقة بعد شطفه بالماء البارد ، استخدمي شامبو خفيف للتنظيف للحصول على أفضل النتائج.