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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

نادى القصة يحتفل بمرور سبعين عاما على تأسيسه.. الأحد المقبل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يحتفل نادى القصة بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، بمرور سبعين عاما على تأسيسه وتوزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة النادي هذا العام، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الأحد الموافق 27 أغسطس الحالي.

ويعود تاريخ تأسيس النادى لعام 1954 برئاسة الأديب يوسف السباعي للرواد وضم الاديب توفيق الحكيم والاديب محمد تيمور والأديب إحسان عبد القدوس والأديب أمين يوسف غراب والأديب محمد عبد الحليم عبد الله والأديب نجيب محفوظ والأديب عبد الحميد جودة السحار والأديب ثروت أباظة والأديب طه حسين والأديب محمود تيمور والأديب محمد فريد أبو حديد والأديب علي أحمد باكثير والأديب يحيى حقي والاديب عزيز أباظة والأديبة عائشة عبد الرحمن والأديبة سهير القلماوي والأديب مصطفى محمود والاديب صالح جودت والأديبة هدى جاد والأديب محمود السعدني ورواد الأدب الروائي.

نادي القصة المجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي تأسيس نادى القصة الأديب يوسف السباعى

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