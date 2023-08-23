تدهور علاقة كريم بنزيما بنونو سانتو في اتحاد جدة

كشف تقرير صحفي اليوم، الأربعاء، أن العلاقة بين النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب فريق الاتحاد السعودي، والبرتغالي نونو سانتو، مدرب الفريق، متوترة للغاية.

ووفقا لصحيفة “الشرق الأوسط”، فإن المدرب سانتو أوضح أن اللاعب بنزيما لا يناسب طريقته في اللعب، ولم يطلبه للتعاقد معه، في الوقت الذي كشف فيه بنزيما للمفاوض السعودي الذي أقنعه بالحضور إلى السعودية عدم ارتياحه وشعوره بالمعاملة بطريقة غير احترافية من المدرب سانتو.

وطالب بنزيما بمنحه شارة القيادة؛ لخبرته الكبيرة في الملاعب، ولكونه نجم الفريق، حسبما فهم اللاعب ذلك، لكن المدرب سانتو، وفقاً للمصادر، رفض هذا الطلب؛ بحجة اختياره البرازيلي رومارينهو، ثم أحمد شراحيلي، وكان طلب بنزيمة شارة القيادة أمام اللاعبين.

واجتمع كريم بنزيما مع سعد اللذيذ المفاوض السعودي في صفقة قدوم بنزيمة، وطالبه بإيجاد حل للمشكلات التي تواجهه مع المدرب سانتو.

وظهر بنزيما بصورة مميزة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، إذ سجل 3 أهداف، وساهم بهدف، لكنه في الدوري السعودي للمحترفين لم يظهر حتى الآن، وغاب عن التسجيل في مواجهتي الرائد والطائي التي كسبها الاتحاد.