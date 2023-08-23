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رئيس التحرير
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ديني

الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء يبحث تنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات

اجتماع موسع لمركز
اجتماع موسع لمركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء

عقد مجلس إدارة مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء اجتماعه الدوري لمناقشة مجموعة من القضايا محل الاختصاص، حيث عُقد الاجتماع بمقر مرصد القطامية الفلكي والذي يحتوي على التليسكوب الأكبر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتبع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان.

اجتماع موسع لمركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء 

عُقد اللقاء اليوم بحضور أعضاء مجلس إدارة المركز والذي ضم: د. شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، د. سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، د. نظير عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، د. جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان، د. محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، مهندس خالد أمين رئيس الهيئة العامة للمساحة المصرية، د.أسامة شلبية عميد كلية علوم الملاحة بجامعه بني سويف، د. غادة عامر عميد كلية الهندسة بجامعة مصر الدولية، د. محمود الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، د. إلهام شاهين مساعد الأمين العام لشئون الواعظات، د. عبدالعزيز بكرى،  د.محمد بحيري د. كامل عبداللطيف أستاذ الفلك بكلية العلوم بجامعة الأزهر، د. أحمد البر مدير المركز.

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في بداية الاجتماع نقل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد تحيات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب – شيخ الأزهر ودعمه الدائم للمركز وأنشطته وجهوده العلمية، كما نقل تحيات فضيلة وكيل الأزهر د.محمد الضويني رئيس المركز للجهود التي يقوم بها أعضاء مجلس إدارة المركز وحرصهم المستمر على دعم جهوده وفعالياته.

كما ناقش الاجتماع مجموعة من القضايا المهمة والتي تتعلق بأنشطة المركز وفعالياته خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن بحث إنشاء مجموعة من الوحدات العلمية المتخصصة لدراسة القضايا الفلكية من منظور شرعي وعلمي، بغية الخروج بتوصيات ونتائج تخدم المجتمع وتسهم في توضيح الكثير من المفاهيم التي تختلط على الناس وتمس حياتهم اليومية بشكل مباشر، فضلًا عن مناقشة عقد بعض المؤتمرات والندوات العلمية حول مجموعة من القضايا المرتبطة بعلوم الفلك والفضاء خاصة ما يرتبط منها بجانب شرعي.

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