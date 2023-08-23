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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دعوات لبدء المفاوضات .. اعتراف صادم من الغرب بشأن هزيمة أوكرانيا في الحرب

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال الجنرال الإيطالي المتقاعد، ماركو بيرتوليني، إن أوكرانيا لن تتمكن من هزيمة روسيا في ساحة المعركة لأن موسكو لديها المزيد من الرجال وميزة “مثيرة للإعجاب” في قوة النيران.

وحسب صحيفة “ليبرو كوتيديانو” قال بيرتوليني، الذي ترأس قيادة العمليات المشتركة الإيطالية ولواء المظليين فولجور: “النصر الأوكراني لا يمكن تصوره. يجب أن نلاحظ هذه الحقيقة ونجلس على طاولة المفاوضات”.

وأضاف: “كان ينبغي إيقاف هذه الحرب في وقت أبكر بكثير، ولكن في الأشهر الأخيرة تم زرع خطاب سننتصر، مما غذى التوقعات في الرأي العام بنصر مستحيل على الأرض. الأوكرانيون لن ينتصروا”.

وأشار الجنرال المتقاعد إلى أن هجوم كييف المضاد الذي طال انتظاره، والذي بدأ في أوائل يونيو، يسير ببطء.

ولفت إلى تقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأسبوع الماضي، والذي استشهد بتقييم استخباراتي أمريكي سري خلص إلى أن الهجوم المضاد لأوكرانيا سيفشل في الوصول إلى مدينة ميليتوبول الرئيسية في جنوب شرق البلاد، وأن هدف قطع الجسر البري الروسي مع شبه جزيرة القرم لن يتحقق هذا العام.

ووفقا لبيرتوليني، كان هذا “اعترافا بأن أهداف كييف لا يمكن تحقيقها بالشكل والإطار الزمني المتوقعين”.

وأضاف أن “الروس لديهم ميزة في عدد الرجال والقوة النارية. القوة النارية التي أطلقها الروس، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمدفعية، متفوقة وهذا أمر مثير للإعجاب بالنظر إلى المساعدات التي وصلت إلى أوكرانيا من جميع أنحاء الغرب”.

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وأشار الجنرال المتقاعد إلى أن هناك الآن تفاهما في العديد من الدوائر بأن استعادة الأراضي التي استولت عليها روسيا من أوكرانيا أمر غير واقعي.

كما أشار إلى أن “وقف إطلاق النار مع احتمال انضمام أوكرانيا إلى الناتو، في أي لحظة، واستئناف الأعمال العدائية لن يكون كافيا للروس”.

وقال بيرتوليني “لا يمكن إنهاء الصراع إلا من خلال المفاوضات التي تحترم فيها مصالح الجانبين”.

أوكرانيا روسيا الحرب موسكو

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