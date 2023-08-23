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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن سعيها لتوسيع النطاق الجغرافي لوجهات الطيران مع الصين

روسيا والصين
روسيا والصين

أعلن نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي دميتري فولفاش، اليوم الأربعاء، أن روسيا مستعدة لمناقشة توسيع النطاق الجغرافي لوجهات الطيران لشركات الطيران الروسية والصينية.

وقال فولفاتش في بيان له، بعد زيارة رسمية إلى الصين استغرقت يومين: "من الواضح أن زيادة التدفقات السياحية وتكثيف الاتصالات التجارية بين موسكو وبكين سيتطلب زيادة في عدد الرحلات الجوية، بما في ذلك النقل الجوي المستأجر". 

وأضاف أن روسيا مستعدة لمناقشة المزيد من التوسع في جغرافية الرحلات الجوية لشركات الطيران الروسية والصينية في إطار المشاورات مع سلطات الطيران المدني المقرر إجراؤها في سبتمبر من هذا العام.

وفي الوقت الحالي يتم تشغل 5 شركات طيران روسية في 13 مسارًا، تحلق من موسكو، وفلاديفوستوك، وخاباروفسك، ويوجنو ساخالينسك، وإيركوتسك، ونوفوسيبيرسك، وياكوتسك إلى وجهات في الصين، بإجمالي تردد 32 رحلة أسبوعيًا.

وفي الجانب الصيني، هناك 45 رحلة جوية مباشرة إلى الوجهات الروسية تعمل أسبوعياً.

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