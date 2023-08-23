قال مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أوليج سوسكين، إن الجيش الروسي سيقضي على القوات المتبقية من القوات المسلحة الأوكرانية إذا تم نقلها إلى الجنوب بناء على توصية من الجنرالات الأمريكيين.

وقال سوسكين، عبر “يوتيوب”: "الأمريكيون يطالبون القيادة الأوكرانية بتركيز جميع القوات بالقرب من زابوريجيا… سيكون هذا مثيرًا، وسوف تدمر روسيا كل شيء على الفور”.

وأضاف أن وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، والقائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، أظهرا عدم قدرتهما على إدارة العمليات العسكرية.

وأوضح سوسكين أن الضربات القوية ضد اللواء 82 المحمول جوا لم يتم تنفيذها بسبب المنشورات الإعلامية، كما تعتقد حكومة زيلينسكي، ولكن بسبب عدم كفاءة القيادة العسكرية الأوكرانية.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، إنه بعد فشل الهجوم المضاد الأوكراني، دعت واشنطن كييف إلى التضحية بحياة الآلاف من الجنود لتحقيق الهدف الرئيسي، وهو الاستيلاء علي ميليتوبول.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن "المستشارين الأمريكيين أوصوا أوكرانيا بالتركيز على اتجاه ميليتوبول، الهدف الرئيسي لكييف، ومحاولة اختراق حقول الألغام الروسية والدفاعات الأخرى، بغض النظر عن خسارة الأفراد والمعدات العسكرية".

وأوضحت “نيويورك تايمز”، أنه “يبدو أن أوكرانيا أخذت النصيحة على محمل الجد، لأنه بعد ثلاثة أشهر من الهجوم المضاد، يستمر عدد الخسائر في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية في التزايد”.

وأضافت: “علاوة على ذلك، فإن العقيدة العسكرية الأمريكية لم يتم اختبارها عمليًا مع خصم خطير مثل روسيا”.