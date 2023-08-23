محمد فهيم: حرصت على الوصول لشكل تشارلي تشابلن دون مكياج

أكد الفنان محمد فهيم أنه أراد أن يجسد شخصية تشارلي تشابلن بكل مصداقية من خلال العرض المسرحي الذي يعرض حاليا في أحد المسارح المشهورة في أكتوبر ويحمل اسم "تشارلي".

وقال "فهيم" في تصريحات لـ صدى البلد:" قرأت كثيرا وتدربت حتى أصل لشخصية تشارلي دون مكياج ولهذا أخذ مني التحضير شهورا كثيرة، فالأمر لم يكن سهلا ولكن بالنهاية خرجت الشخصية بالشكل المطلوب.



وتبلغ أسعار التذاكر 300 جنيه و500 جنيه و750 جنيه و 900 جنية و1000 جنيه و1200 جنيه و1500 جنيه 2000جنيه.

وتحاكي مسرحية "تشارلي شابلن" جوانب إنسانية من حياة أسطورة السينما الصامتة في شكل فني متميز من خلال الغناء والاستعراضات، وكذلك يتحدث العرض عن أبرز أفلام شابلن التي أسست لجماهيريته العريضة.

وتضم المسرحية مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين، ومنهم: محمد فهيم، نور قدري، أيمن الشيوي، داليا الجندي، عماد إسماعيل، بالإضافة إلى خمسين فنانا آخر من الممثلين الشباب والراقصين، أما التلحين لـ إيهاب عبد الواحد والتوزيع لنادر حمدي والديكور لحازم شبل والملابس لريم العدل والاستعراضات لعمرو باتريك.