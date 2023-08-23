قبل بدء تقليل الاغتراب.. جامعة القاهرة تعلن شروط التحويل لطلاب الثانوية العامة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، شروط تحويل طلاب الثانوية العامة 2023 إلى كليات جامعة القاهرة .

وأشار الدكتور الخشت، إلى أنه بالنسبة للطلاب المستجدين الحاصلين على الثانوية العامة، فإن النقل يتم عن طريق مكتب تنسيق القبول بالوزارة، ويشترط حصول الطالب على الحد الأدنى في الثانوية العامة أو ما يناظرها للقبول في الكلية المعنية التي يرغب في نقل القيد إليها سنة حصوله على الشهادة، ويتم التحويل لبرامج الساعات المعتمدة بمختلف كليات الجامعة عن طريق الجامعة.

كما أشار الدكتور الخشت، إلى أنه فيما يتعلق بالتحويل للكليات المتناظرة فإن الطلاب الذين تم ترشيحهم من خلال مكتب التنسيق ولم يقوموا بإنهاء إجراءات القيد في عام الترشح وتقدموا في العام التالي مباشرة يتم قيدهم باقين للإعادة والكليات غير المتناظرة التي لم يتم ترشيحهم إليها فيتم قيدهم كالطلاب المستجدين حال استيفائهم شروط القبول بالكلية.