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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن .. أحمد سعد يجهّز لـ ليلة الدموع | إيهاب توفيق يخلي مسئوليته عن هذا الحفل

صدى البلد

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

 

أحمد سعد يصل السعودية استعدادا لحفل ليلة الدموع

وصل المطرب أحمد سعد إلى السعودية، مساء اليوم، استعداد للمشاركة في إحياء حفل ليلة الدموع مع عدد كبير من المطربين المصريين.

 

ورشة للمخرج علي بدرخان بالدورة الـ 39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة عن إقامة ورشة إخراج سينمائي للمخرج الكبير علي بدرخان أثناء فعاليات الدورة التاسعة والثلاثين للمهرجان والمقرر إقامتها خلال الفترة من ٣ إلي ٨ أكتوبر المقبل .

 

مليش علاقة.. إيهاب توفيق يخلي مسئوليته عن هذا الحفل

أخلى المطرب  إيهاب توفيق مسؤوليته عن حفل غنائي يتم الترويج له عبر صفحات التواصل الإجتماعي بأسمه
 

بعد انسحابه .. التفاصيل الكاملة لأزمة حفل عمر خيرت

بعد حالة من الفوضى والهرج والمرج التى خيمت على أجواء حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت قبل بدئها، والتى على إثرها انسحب من الحفل وفرقته الموسيقية، أكد فريق «خيرت» أن الإجراءات القانونية جارية بالفعل للتحقيق في الظروف المحيطة بالتوظيف من الباطن للشركة غير الموثوق بها، وذلك لضمان عدم حدوث مثل هذه المواقف في المستقبل.

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