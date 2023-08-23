عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

إذا كانت لك حاجة عند أحد من الناس.. علي جمعة: ردد هذا الدعاء

إذا كانت لك حاجة
إذا كانت لك حاجة عند أحد

إذا كانت لك حاجة عند أحد من الناس تحاصرك الهموم والغم ، فقليل أولئك الهينون اللينون الذين ييسرون على غيرهم كما أمر الله تعالى ورسوله -صلى الله عليه وسلم- ، ولا يعسرون ، ومن ثم فإن عبارة إذا كانت لك حاجة عند أحد من الناس لا تعبر عن حالة خاصة أو مؤقتة أو استثناء لشخص دون آخر ، وإنما كل منا بحاجة لمعرفة ماذا تفعل إذا كانت لك حاجة عند أحد من الناس وكيف تسخره لنيل مرادك.

ماذا أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟.. علي جمعة: هذا العمل لا تهمله كالكثيرين

كيف أفتح صفحة جديدة مع الله؟.. علي جمعة: بـ4 كلمات رددها الآن

إذا كانت لك حاجة عند أحد من الناس

 

 قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إذا كانت لك حاجة عند أحد من الناس فإن سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قد أرشدنا إلى خمسة أعمال بها تتحقق الأمنيات ويقضي الله تعالى بها الحوائج ويسخر لك الخلق.

وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في تحديده ماذا تفعل إذا كانت لك حاجة عند أحد من الناس ؟، أن هذه الأعمال الخمسة التي تقضى بها الحوائج، هي: ( الوضوء وإسباغه، وصلاة ركعتين ، والثناء على الله تعالى، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم-، والدعاء بـ48 كلمة).

وأضاف أنه قد اختلف في عدد ركعات صلاة الحاجة، فذهب المالكية والحنابلة، وهو المشهور عند الشافعية، وقول عند الحنفية إلى أنها ركعتان، والمذهب عند الحنفية أنها: أربع ركعات.

واستشهد بما ورد في سنن الترمذي ، أنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ( من كانت لَهُ إلى اللَّهِ حاجةٌ أو إلى أحدٍ من بَني آدمَ فليتوضَّأ وَليُحسِنِ الوضوءَ، ثمَّ ليصلِّ رَكْعتينِ ثمَّ ليُثنِ على اللَّهِ عزَّ وجلَّ وليصلِّ على النَّبيِّ - صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ-، ثمَّ ليقُل: لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ الحليمُ الكريمُ، سبحانَ اللَّهِ ربِّ العرشِ العظيمِ، الحمدُ للَّهِ ربِّ العالمينَ، أسألُكَ موجباتِ رحمتِكَ،  وعزائمَ مغفرتِكَ، والغَنيمةَ من كلِّ برٍّ، والسَّلامةَ من كلِّ إثمٍ، لا تدع لي ذنبًا إلَّا غفرتَهُ،  ولا همًّا إلَّا فرَّجتَهُ، ولا حاجةً هيَ لَكَ رضًا إلَّا قضيتَها يا أرحمَ الرَّاحمينَ).

دعاء قضاء الحاجة

ورد من دعاء قضاء الحاجة : « لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته  ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين». 

دعاء بعد الصلاة لقضاء الحاجة

1- اللّهُمَّ إنّي أسألُكَ الْيُسْرَ بَعْدَ الْعُسْرِ ، وَ الْفَرَجَ بَعْدَ الْكَرْبِ ، وَ الرَّخاءَ بَعْدَ الشِّدَةِ . اللّهُمَّ ما بِنا مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ ، لا إله إلّا أنتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَ أتُوبُ إلَيْكَ.

2- لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين".

3- سيِّدُ الاستغفارِ: « اللَّهمَّ أنتَ ربِّي، لا إلَهَ إلَّا أنتَ، خَلقتَني وأَنا عبدُكَ، وأَنا على عَهْدِكَ ووعدِكَ ما استَطعتُ، أبوءُ لَكَ بنعمتِكَ، وأبوءُ لَكَ بذَنبي فاغفِر لي، فإنَّهُ لا يغفِرُ الذُّنوبَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ من شرِّ ما صنعتُ، إذا قالَ حينَ يُمسي فماتَ دخلَ الجنَّةَ - أو: كانَ من أَهْلِ الجنَّةِ - وإذا قالَ حينَ يصبحُ فماتَ من يومِهِ مثلَهُ».

4- « أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ المُلْكُ لِلَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له، له المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ ما في هذِا اليوم وَخَيْرَ ما بَعْدَهَ، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّ ما في هذِا اليوم وَشَرِّ ما بَعْدَهَ، رَبِّ أَعُوذُ بكَ مِنَ الكَسَلِ وَسُوءِ الكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بكَ مِن عَذَابٍ في النَّارِ وَعَذَابٍ في القَبْرِ».

5- «اللهمَّ إياكَ نعبُدُ ولكَ نُصلِّي ونَسجُدُ وإليكَ نَسْعَى ونَحْفِدُ نرجو رحمتَكَ ونخشى عذابَكَ إنَّ عذابَكَ بالكافرينَ مُلْحِقٌ اللهمَّ إنَّا نستعينُكَ ونستغفرُكَ ونُثْنِي عليكَ الخيرَ ولا نَكْفُرُكَ ونُؤمنُ بكَ ونخضعُ لكَ ونَخلعُ من يَكْفُرُكَ».

6- «اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ العافيةَ في الدُّنيا والآخرةِ اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ العفوَ والعافيةَ في دِيني ودُنياي وأهلي ومالي اللَّهمَّ استُرْ عَوْراتي وآمِنْ رَوْعاتي اللَّهمَّ احفَظْني مِن بَيْنِ يدَيَّ ومِن خَلْفي وعن يميني وعن شِمالي ومِن فَوقي وأعوذُ بعظَمتِكَ أنْ أُغتالَ مِن تحتي».

 

إذا كانت لك حاجة إذا كانت لك حاجة عند أحد إذا كانت لك حاجة عند أحد من الناس دعاء قضاء الحاجة أدعية قضاء الحاجة دعاء بعد الصلاة لقضاء الحاجة علي جمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير فيصل آل سعود

مصرع قائد فاجنر في حادث تحطم طائرة متجهة إلى موسكو

أخبر عنها النبي.. هل ظهرت إحدى علامات الساعة في مكة.. فيديو

لحظة تحطم طائرة قائد مجموعة فاجنر الروسية | شاهد

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

عاصفة مفاجئة تغطي السماء.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

بعد رحيل مجلس الزمالك.. قرار جديد في الأهلي حول غرامة كهربا

بعد فشل الصفقات .. قرار عاجل من الأهلي بشأن لجنة التخطيط

ترشيحاتنا

مسئول روسي يؤكد مصرع بريجوجين وأوتكين في حادث الطائرة المحطمة بموسكو

بيرولا .. أحدث سلالات كورونا المنتشرة في العالم

سمير فرج: أخبارا متضاربة حول مقتل قائد مجموعة فاجنر.. والرد سيكون عنيفا

صحيفة ألمانية : زعيم فاجنر كان عائدا من أفريقيا في رحلته لموسكو

رسميا.. فاجنر تعلن مقتل قائدها في تحطم مروحية شمال العاصمة موسكو

إذا كانت لك حاجة عند أحد من الناس.. علي جمعة: ردد هذا الدعاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير البنجر؟

بدون مواد حافظة ونفس الطعم.. سر طريقة عمل الكاتشب في المصانع

ما هي الفواكه المسموح بها لمريض السكري؟

هيئة الدواء تفجر مفاجأة عن انتشار الحمى

فيديو

بعد الولادة بأيام.. ميكب ارتست تركت رسالة صادمة ورحلت بعدها بساعات

مغامر مصري يثير ضجة بتناوله ثمرة تتغذى على جثث الموتى «فيديوجراف»

«بين السما والأرض» .. إنقاذ 8 عالقين داخل تلفريك باكستان بأعجوبة «فيديوجراف»

أبرزهم زيزو وفتوح .. الزمالك يحسم الجدل حول رحيل ثلاثي الفريق «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ