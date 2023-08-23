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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أشهر الأغاني بصوت أنغام الشباب تضيء مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون

صدى البلد

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، أحيت فرقة أنغام الشباب الليلة السادسة لبرنامج "صيف الإنتاج الثقافى" الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، أمس الثلاثاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

حيث تغنى نجوم فرقة أنغام الشباب التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، بمجموعة من الأغانى الشهيرة، تحت إشراف الفنان ماهر عبيد مدير الفرقة.

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وقدم نجوم فرقة أنغام الشباب باقة متنوعة من الأغانى الشهيرة تغنى بها الفنانون "فارس، تامر سعيد، ضياء عز الدين "، كما تغنى فريق "شباب لايف" بالفرقة بمجموعة من الأغانى لنجوم الطرب، بجانب عدد من الأغانى الوطنية، تغنى بها الفنانون "كمال كمال، أحمد الأمير، عبدالله الجسمي " .

يشار إلى أن برنامج صيف الإنتاج الثقافى، يقام فى التاسعة مساء، بالفترة من ١٧ حتى ٣١ أغسطس الجارى، وذلك فى إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا فى إجازتنا"، بسعر تذكرة موحد ٣٠ جنيه .

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