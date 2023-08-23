حفل لعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز بأوبرا الإسكندرية

أقامت دار الأوبرا، برئاسة الدكتور خالد داغر، مساء اليوم الأربعاء، حفلا فنيا لعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفى للموسيقى والغناء.

وتضمن برنامج الحفل مختارات من أشهر المؤلفات العربية والغربية التي أعيد صياغتها لتناسب آلة الماريمبا منها النصر، شط اسكندرية، عم صابر، حرمت احبك ، يونس ، افتتاحية وليم تل ، هرمون السعادة ، قلبي دليلي ، صولو ماريمبا ، اغاني صعيدية ، صباح و مسا ، كراكشنجى ، مبيسألش عليا ، ألف ليلة ، تانجو جاز ، علي رمش عيونها ، صغيرة علي الحب ، مافيا ، تشاردس ، سواي ، مامبو ، ٣ دقات ، سهر الليالى .

تجدر الاشارة إلى أن نسمة عبد العزيز بدأت دراستها الموسيقية بكونسرفتوار القاهرة في سن مبكرة وتخصصت في العزف على آلات الإيقاع وقدمت العديد من الحفلات الناجحة على مسارح دار الاوبرا والمراكز الثقافية والفنية بالقاهرة والاسكندرية وبعض المحافظات، وأطلق عليها الجمهور والنقاد لقب أميرة الايقاع لبراعتها فى العزف على جميع الآلات الإيقاعية.

