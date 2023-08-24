كالأميرات .. منظمة أفراح تكشف كواليس حفل زفاف البلوجر منة السني

كشفت نور الله، منظمة الأفراح تفاصيل جديدة عن فرح البلوجر منة السني الذي كان حديث السوشيال ميديا خلال الأيام السابقة.

وقالت نور الله، خلال لقائها ببرنامج "ست الستات" المذاع على شاشة "صدى البلد" تقديم الإعلامية "دينا رامز"، إن منة السني أرادت اختيار مكان مفتوح لحفل زفافها، و قامت باختيار إضاءات معينة بالخلفية للتناسق مع مظهرها و فستانها ليكون أكثر سطوعا.

استخدمت النجوم بكافة التفاصيل

وأضافت، أن منة السني تعمدت في مظهرها بحفل زفافها أن تكون مثل أميرات ديزني، و استخدمت النجوم بكافة تفاصيل زفافها، منها الفستان و المدخل.

