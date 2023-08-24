عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بيطاردوني لحد دلوقتي بسبب ريفو.. ميران عبد الوارث تكشف نصيحة والدها لها

ميران عبد الوارث
ميران عبد الوارث

قالت ميران عبد الوارث، إن مشاركتها بمسلسل "وبينا ميعاد" كانت لحظة تحولها، معقبة: "المسلسل كانت روحه حلوة و اتعرض في وقت عادل أنه يتشاف و ينجح فيه".

وأوضحت "عبد الوارث"، خلال لقائها ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على شاشة "دي ام سي"، أن والدها الفنان الراحل "أحمد عبد الوارث" كان لازال على قيد الحياة وقت مشاركتها بمسلسل "كلبش 2" و كان داعم لها طوال الوقت.

وأضافت "عبد الوارث"، أن والدها كان يوجه لها عدة نصائح عن أدائها بالمسلسل و أبرزها أنها كانت تتحدث بشكل سريع لتوترها و رهبة المشاركة الأولى، موضحة أنها بالفعل كانت تستجيب لنصائح والدها و تحاول تغييرها.

كواليس مشاركتها بـ مسلسل ريفو 

وأشارت، إلى أنه كان لديها وقت كافي لتحضير و الاستعداد لدور "نور" بمسلسل "ريفو"، مضيفة: "لسه بيطاردوني بموضوع النصب لحد دلوقتي".

ولفتت، إلى أنها لم تتخيل ارتباط الجمهور بقصة "شادي و نور" إلى هذا الحد، قائلة: "ناس كتير بعتتلي تقولي أنا شفت نفسي في نور"، متابعة: "و أنا بمثل كنت حاسة بحاجة مختلفة و حاسة أن روح المسلسل كانت مرتبطة بنوستالجيا فترة التسعينات".  

خاتمة:" ريفو كان ممتع جدا و حققلي كل ما تمنيته". 

 

ميران عبد الوارث مسلسل وبينا ميعاد أحمد عبد الوارث كلبش 2 مسلسل ريفو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبر عنها النبي.. هل ظهرت إحدى علامات الساعة في مكة.. فيديو

فيديو صادم| كويتية تكتشف هاتفا على وضعية التصوير داخل حمام أحد البنوك!.. لقطات كارثية

مكالمة من السيسي تقطع مداخلة رئيس قناة السويس مع أحمد موسى.. فيديو

عاصفة مفاجئة تغطي السماء.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

عاجل.. الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير فيصل آل سعود

المليار الخامس عشر| خبير يكشف موعد انتهاء التخزين الرابع لسد النهضة

مصرع قائد فاجنر في حادث تحطم طائرة متجهة إلى موسكو

هيتلغي قريبًا| التوقيت الصيفي في آخر أيامه.. وهذا موعد عودة «الشتوي»

ترشيحاتنا

رقم قياسي.. كيف حققت مصر زيادة فى حجم الصادرات الزراعية رغم الأزمات؟

مسئول غربي يفجر مفاجأة عن مصرع قائد فاجنر

شاهد .. آخر ظهور لقائد قوات فاجنر قبل مصرعه بساعات

ما هو أفضل أنواع التسبيح .. وهل يجوز بدون صلاة قيام الليل؟

على طريقة شيرين .. أسما شريف منير تحلق شعرها زيزو

باولو كويلو صاحب الخيميائي: رحلة من مستشفى الأمراض النفسية إلى العالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها التفاح.. 5 فواكه صحية خلال فصل الصيف للحوامل

10 أطعمة تنظف الكبد من السموم

طريقة عمل خبز بالشكولاتة للأطفال

بفستان مجسم.. مي حلمي تثير الجدل عبر إنستجرام بإطلالتها الأخيرة|شاهد

فيديو

علامات الساعة ظهرت.. عاصفة رعدية وأمطار عنيفة تضرب السعودية

بعد الولادة بأيام.. ميكب ارتست تركت رسالة صادمة ورحلت بعدها بساعات

مغامر مصري يثير ضجة بتناوله ثمرة تتغذى على جثث الموتى «فيديوجراف»

«بين السما والأرض» .. إنقاذ 8 عالقين داخل تلفريك باكستان بأعجوبة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ