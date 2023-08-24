بيطاردوني لحد دلوقتي بسبب ريفو.. ميران عبد الوارث تكشف نصيحة والدها لها

قالت ميران عبد الوارث، إن مشاركتها بمسلسل "وبينا ميعاد" كانت لحظة تحولها، معقبة: "المسلسل كانت روحه حلوة و اتعرض في وقت عادل أنه يتشاف و ينجح فيه".

وأوضحت "عبد الوارث"، خلال لقائها ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على شاشة "دي ام سي"، أن والدها الفنان الراحل "أحمد عبد الوارث" كان لازال على قيد الحياة وقت مشاركتها بمسلسل "كلبش 2" و كان داعم لها طوال الوقت.

وأضافت "عبد الوارث"، أن والدها كان يوجه لها عدة نصائح عن أدائها بالمسلسل و أبرزها أنها كانت تتحدث بشكل سريع لتوترها و رهبة المشاركة الأولى، موضحة أنها بالفعل كانت تستجيب لنصائح والدها و تحاول تغييرها.

كواليس مشاركتها بـ مسلسل ريفو

وأشارت، إلى أنه كان لديها وقت كافي لتحضير و الاستعداد لدور "نور" بمسلسل "ريفو"، مضيفة: "لسه بيطاردوني بموضوع النصب لحد دلوقتي".

ولفتت، إلى أنها لم تتخيل ارتباط الجمهور بقصة "شادي و نور" إلى هذا الحد، قائلة: "ناس كتير بعتتلي تقولي أنا شفت نفسي في نور"، متابعة: "و أنا بمثل كنت حاسة بحاجة مختلفة و حاسة أن روح المسلسل كانت مرتبطة بنوستالجيا فترة التسعينات".

خاتمة:" ريفو كان ممتع جدا و حققلي كل ما تمنيته".